“Sta uscendo fuori che siete due viziate”, De Filippi a C’è posta per te rimprovera le figlie di Leo

A C’è posta per te Leo prova a ricucire il rapporto tra le figlie Federica e Valentina e la sua compagna Mariangela, dopo tre anni di silenzio.

La puntata di C’è posta per te del 24 gennaio racconta la storia di Leo, un padre che ha chiesto l’intervento del programma per provare a ricucire il rapporto tra le sue figlie, Federica e Valentina, e la sua attuale compagna Mariangela.

Leo è legato a Mariangela da 16 anni e intende sposarla. Il rapporto con le figlie, nate dal suo primo matrimonio, si è però incrinato tre anni fa, quando le ragazze hanno deciso di non rivolgere più la parola alla donna. Un distacco che per Leo rappresenta un dolore profondo e che lo ha spinto a chiedere aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi.

I motivi della lite tra Mariangela e le figlie di Leo

Leo racconta di essersi separato dalla madre delle sue figlie quando Federica aveva 12 anni e Valentina 9. Qualche anno dopo, l’arrivo di Mariangela sembrava aver riportato equilibrio nella famiglia, ma all’inizio del 2023 qualcosa si rompe. Tutto nasce da una foto pubblicata da Federica sui social in cui appare in intimo. Mariangela la segnala a Leo e i due decidono di parlarne con Valentina, che riferisce tutto alla sorella.

Poco tempo dopo, durante un matrimonio di famiglia, la situazione precipita. Mariangela vuole rientrare a casa verso le nove di sera, ma Leo nota Federica che balla circondata da alcuni ragazzi e prova a richiamarla. Dopo un’ora di attesa, ormai spazientito, decide di portarla via di peso. Pochi giorni più tardi, le figlie comunicano al padre che non intendono più avere rapporti con la sua compagna, sostenendo che fosse lei a manovrarlo.

La reazione di Maria De Filippi

Una volta in studio, le sorelle sostengono che Mariangela abbia dato a Federica della “poco di buono” e aggiungono che, secondo loro, Leo cambierebbe atteggiamento quando è con la compagna.

“È un ottimo padre, ma credo scelga persone che lo condizionano. Quando deve venire a trovare la sua nipotina ha sempre poco tempo. Non vedeva l’ora di andare in pensione per stare con i nipoti, invece adesso deve sempre tornare a casa. Sta commettendo gli stessi errori fatti con nostra madre”, raccontano. Mariangela si dice basita dalle accuse: “Non mi sono mai opposta a quello che ha fatto per loro, né per i soldi né per le case che ha dato. Leo vive a casa mia e io mi mantengo da sola”.

È a questo punto che Maria De Filippi interviene con parole che invitano le due a riflettere. “Sta uscendo fuori il fatto che siete due viziate”, dice, tra gli applausi del pubblico. Leo mette quindi le figlie davanti a una scelta definitiva: se non apriranno la busta, non farà alcun altro tentativo di riavvicinamento. Dopo un momento di riflessione fuori dallo studio, Federica e Valentina decidono di rientrare e aprire la busta, chiarendo però al padre: “Lo facciamo solo per te”.