C’è posta per te, Emma celebra l’amore di Salvatore e Lucia: “Li fanno ancora uomini così o sono senza speranze?”

C'è Posta del 17 gennaio si apre con la storia di Salvatore, che con l'aiuto di Emma vuole fare una sorpresa a sua moglie Lucia. Da 55 anni si amano e lei in passato ha avuto diversi problemi di salute. Una volta è stato proprio Salvatore a salvarla: "Ciao amore mio, sei stata poco bene, ora stai bene ma ho avuto molta paura", dice piangendo.

La storia di Salvatore e Lucia

Salvatore e Lucia si sono sposati a luglio del 1970: "Ringrazio Dio per avermi regalato un amore grande come il nostro, anche se mia vecchietti, ogni volta che guardo i tuoi occhi sento una forte emozione". Molti i momenti difficili della loro vita, dalla malattia del loro figlio Enzo, poi guarito, alla perdita della nipote Carmelina. Dolori che Lucia, come Salvatore sottolinea, ha sempre affrontato con grande pudore. De Filippi racconta che qualche tempo fa Lucia ebbe un malore e a salvarle la vita era stato proprio lui con un massaggio cardiaco: "La paura era passata e l'amore per te era raddoppiato".

L'ingresso in studio di Emma Marrone

Arriva il momento dell'ingresso in studio di Emma Marrone, che dà un lungo abbraccio a Lucia e piangono insieme: "Anche io vengo da una famiglia che ne ha passate tante, ma l'amore risolve tanti problemi", dice la cantante. "Storie così non ce ne sono più, oggi avere una famiglia così è cosa rara e io lo capisco. Può sembrare una banalità, ma l'amore risolve tanti problemi". Quindi Emma scherza: "Dici che li fanno ancora uomini così o sono senza speranza? Spero di trovare anche io un giorno un Salvatore come il tuo. Sarebbe un miracolo se tutti gli uomini sulla faccia della terra trattassero le donne come Salvatore tratta te".

La storia si conclude con i regali di Emma: i biglietti per il suo concerto a Roma, una cifra simbolica per lei e suo marito e una catenina: "Ci metterò la Madonna di Pompei", commenta la signora. Alla fine lei e suo marito si abbracciano e tutto lo studio si alza in piedi: sono la dimostrazione che l'amore può salvare, in tutti i sensi possibili.