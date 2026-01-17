Antonella Clerici: “Sfidare C’è Posta per Te? Non è che sia così contenta. Vincere è impossibile, ma mi difendo”

Per la seconda settimana consecutiva Antonella Clerici sfiderà Maria De Filippi e C'è Posta per te. Una sfida complessa per il suo The Voice Kids, un programma che torna per la terza edizione consecutiva rafforzando un marchio su cui la Rai sta puntando molto negli ultimi anni, in una collocazione, quella del sabato sera, che è storicamente complessa per Rai1 da quando De Filippi ha monopolizzato quello spazio con i suoi titoli su Canale 5.

Clerici e la sfida di ascolti impossibile con De Filippi

A parlarne è stata proprio Antonella Clerici, che a TvTalk a affrontato questo tema che ormai ha smesso di essere un tabù, ovvero la sfida con quello che Clerici considera senza ombra di dubbio "il miglior programma di Mediaset". La domanda fatta a TvTalk da Mia Ceran sottolineava proprio come oramai a sfidare De Filippi siano chiamate solo lei e Milly Carlucci: "Non è che io ne sia così contenta, però la mia azienda da 40 anni mi chiede una cosa e io dico che è giusto, perché come dico sempre anche il conduttore di lungo corso deve rischiare di più, avendo più ore di televisione sulle spalle. Quindi è sicuramente più giusto così. C'è posta per te, per quanto mi riguarda, credo sia il programma più forte di Mediaset, io non credo esista qualcosa di meglio, perché Maria in quello è bravissima, racconta le storie con uno stile tutto suo e quando racconta una storia è difficile uscirne, è un programma fatto davvero benissimo".

Gli ascolti della prima puntata di The Voice Kids

In merito agli ascolti, Clerici ha giocato giustamente ad abbassare le aspettative, soprattutto in considerazione dei numeri ottimi di The Voice, ma del divario netto tra il suo programma e quello di Canale 5 in occasione del primo confronto della scorsa settimana: "Io sono assolutamente consapevole di non potere né vincere, né avvicinarmi ai suoi risultati, cerco di fare la mia porca figura e difendere il mio prodotto, perché credo che The Voice sia il miglior programma che ha la Rai, pur sapendo di sbilanciarmi".