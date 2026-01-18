Ascolti tv 17 gennaio: chi ha vinto tra C’è posta per te e The Voice Kids, i dati della Ruota e Affari Tuoi

Gli ascolti tv di sabato 17 gennaio 2026 con la seconda sfida tra The Voice Kids con Antonella Clerici su Rai1 e C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi su Canale5. È il people show a vincere ma perde circa mezzo milioni di spettatori rispetto a una settimana fa.

Chi si aggiudica la seconda sfida degli ascolti tv tra C’è posta per te e The Voice Kids? Per la seconda settimana consecutiva, il talent show e il people show di Rai1 e Canale5 si sono scontrati in prima serata. La prima rete Rai ha proposto il secondo turno di Blind Audition dedicato ai giovani talenti, introdotti sul palco dalla conduttrice Antonella Clerici. Canale5 ha invece risposto con le storie di C’è posta per te, arrivato alla seconda puntata della stagione, come di consueto condotto da Maria De Filippi.

Ad aggiudicarsi il dato migliore della serata è stato il programma di De Filippi, guardato da 3.931.000 con il 27% di share. C'è posta perde circa mezzo milioni di spettatori quasi due punti di share rispetto a una settimana fa ma i numeri raccolti bastano a superare Rai1, con The Voice Kids fermo a 3.056.000 con il 20.8% di share.

In access prime time, invece, è andato in scena il tradizionale scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, con il conduttore Rai Stefano De Martino approdato sul palco della concorrenza per fare una sorpresa. La Ruota si è aggiudicata la sfida con 4.454.000 spettatori e il 24% di share. Vicinissimo Rai1 che, nella stessa fascia, fa registrare 4.325.000 con il 23.4% di share.

La corazzata capitanata da Maria De Filippi aveva già vinto lo scontro del debutto, andato in onda sabato scorso, ottenendo un risultato decisamente notevole: quasi 4,5 milioni di spettatori sintonizzati su Canale5, contro poco più di 3 milioni di telespettatori che avevano seguito su Rai1 la prima tornata di Blind Audition del talent show condotto da Antonella Clerici.

In access prime time, invece, è andato in onda il consueto confronto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, con il conduttore Rai che, nonostante l’agguerrita concorrenza, ha accettato di partecipare in qualità di ospite al people show, rispondendo all’invito della donna che per prima ne aveva intuito il talento, permettendogli di avere un’occasione in televisione grazie alla partecipazione ad Amici.

Vediamo ora che cosa è accaduto sulle altre reti. Su Rai2 è andato in onda il quindicesimo episodio della settima stagione della serie FBI che ha fatto registrare 628.000 spettatori con il 3,40% di share. Su Rai3 è stato trasmesso il documentario La città ideale. Spazio su Italia1 al film d’animazione Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio seguito da 673.000 spettatori con il 4% di share, mentre Rete4 ha proposto il film Più forte, ragazzi! che ha totalizzato 576.000 spettatori con il 3,40% di share.