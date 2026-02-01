Ascolti tv sabato 31 gennaio: chi ha vinto tra C’è Posta Per Te e The Voice Kids, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Gli ascolti tv di sabato 31 gennaio: chi ha vinto tra Rai1 con The Voice Kids e Canale 5 con C’è Posta Per Te e la sfida dell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabato 31 gennaio 2026 il palinsesto televisivo ha offerto programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento, e film per tutta la famiglia. Gli spettatori hanno potuto scegliere tra The Voice Kids, il talent condotto da Antonella Clerici che vede protagonisti giovanissimi talenti, in onda in prima serata su Rai 1, e C'è Posta Per Te, programma di Maria De Filippi che racconta storie vere di ricongiungimenti familiari, amori travagliati, arricchite da tante sorprese, in onda su Canale 5. La sfida in termini di ascolti tv tra le due reti principali della tv italiana la vince C'è Posta Per Te: The Voice Kids ha intrattenuto 3.333.000 spettatori pari allo share di 22 %, C'è Posta Per Te ha registrato 3.935.000 spettatori pari allo share di 27.1 %.

Vediamo ora i Dati Auditel delle altre reti generaliste. Rai 2 con F.B.I. ha intrattenuto 673.000 spettatori pari al 3.7% di share. La città ideale – Tokyo in onda su Rai 3 ha registrato 606.000 spettatori e il 3.8% di share. Una notte al museo su Italia 1 è stato seguito da 894.000 spettatori (5.3% di share). Io sto con gli ippopotami su Rete4 ha registrato 565.000 spettatori (4% di share). Alessandro Borghese 4 ristoranti su Tv8 ha intrattenuto 264.000 spettatori (1.5% di share), Accordi & disaccordi sul NOVE ha segnato 339.000 spettatori con il 2.1% di share. Infine In Altre Parole su La7 ha intrattenuto 1.122.000 spettatori con il 6.2% di share.

La sfida dell'access prime time: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Nella fascia access prime time ancora protagonisti Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il game show di Stefano De Martino, in onda su Rai 1 con la partita di Johara, ha intrattenuto 4.298.000 spettatori pari a uno share del 23.7 %. Il gioco di Canale5 condotto da Gerry Scotti, accompagnato in studio con Samira Lui, ha registrato 4.182.000 spettatori pari a uno share del 23 %.