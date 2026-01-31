Affari tuoi, la partita di Johara è un disastro: rifiuta 22mila euro poi il colpo di scena finale con il pacco nero

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari tuoi di sabato 31 gennaio. Nel programma condotto da Stefano De Martino, ha giocato Johara dalla regione Valle d'Aosta. Si è fatta accompagnare dal fidanzato Emanuele. Ha pescato il pacco numero 6. Una partita sfortunata che ha visto uscire di scena tutti i pacchi rossi. Rimasta solo con il pacco nero e 10 euro, la pacchista è riuscita comunque a vincere 30mila euro.

La partita di Johara ad Affari tuoi del 31 gennaio

Johara è la concorrente che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di sabato 31 gennaio. Nella vita fa la parrucchiera, lavora con mamma Laura. La pacchista ha una evidente somiglianza con Noemi. Ha partecipato alla partita con il fidanzato Emanuele, addetto agli impianti a fune, ex atleta e oggi tecnico di MMA (Arti marziali miste). Stanno insieme da tre anni, si sono conosciuti a un matrimonio. All'epoca lui era fidanzato con un'altra donna che durante la cerimonia fece amicizia con Johara.

Johara perde tutti i pacchi rossi, ma nel finale vince 30mila euro

La partita di Johara ha avuto inizio in salita, con l'uscita di scena di 300mila euro, 50mila euro, 100mila euro. Il Dottore ha offerto 25mila euro. Un'offerta che è stata subito rifiutata. Poi, ha pescato 75mila euro e 200mila euro. L'offerta del Dottore è precipitata a 6mila euro in cambio di sei tiri. L'offerta è stata rifiutata. Altri pacchi rossi sono usciti di scena come quello da 15mila euro e quello da 10mila euro. Sul piatto solo 30mila euro e poi il pacco nero. Per il resto solo pacchi blu. Il Dottore ha offerto 10mila euro. Johara ha commentato: "Sono soldi, ma voglio andare avanti, sono troppo curiosa. Quindi rifiuto l'offerta". Pessima scelta, nel tiro successivo c'erano 30mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma Johara ha deciso di andare fino in fondo con il pacco 6. Rimasta con il pacco nero e 10 euro, il Dottore ha fatto un'ultima offerta: 22mila euro. Inspiegabilmente, la concorrente ha deciso di rischiare e ha rifiutato l'offerta. Nel finale ha scoperto che il suo pacco era il pacco nero e conteneva ben 30mila euro. Quindi ha fatto benissimo a tenerlo fino in fondo.