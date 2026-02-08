Ascolti tv sabato 7 febbraio: chi ha vinto tra C’è Posta Per Te e The Voice Kids, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Gli ascolti tv di sabato 7 febbraio: chi ha vinto tra Rai1 con The Voice Kids e Canale 5 con C’è Posta Per Te. In access prime time la sfida Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Nella serata di sabato 7 febbraio il palinsesto ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, musica, film e informazione. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per Te con Maria De Filippi, mentre su Rai1 spazio a The Voice Kids con la conduzione di Antonella Clerici e una squadra di coach composta da Nek, Clementino, Arisa, Rocco Hunt e Loredana Bertè. In access prime time il consueto appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv e tutti i dati Auditel della serata.

Nella serata di sabato 7 febbraio su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata di C'è Posta per Te 2026 condotta da Maria De Filippi. Gli ospiti in studio sono stati Giorgia e Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo. Tra le storie raccontate ai telespettatori quella di Matteo che ha chiesto alla fidanzata Martina di sposarlo, ma anche quella dei figli di Antonino, che hanno fatto pace con il padre ma non sono convinti della loro scelta. Su Rai1 invece spazio a The Voice Kids con Antonella Clerici, che continua ad avvicinarsi a C'è Posta in fatto di ascolti, come ha commentato anche Nek intervistato da Fanpage.it.

In access prime time Affari tuoi sfida La ruota della fortuna. Su Rai1 è andata in onda la consueta puntata del programma condotto da Stefano De Martino, dove a giocare è stato .