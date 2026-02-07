Guendalina e il marito arrivano alla fine di Affari Tuoi con il pacco nero: ma il contenuto è un’amara sorpresa

Guendalina e il marito a Affari Tuoi: rifiutano l’offerta da 25.000 euro e scoprono all’ultimo il pacco nero con soli 15.000 euro.

Guendalina, pacchista del Lazio, è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda il 7 febbraio. La concorrente ha partecipato insieme al marito Gianmarco, sposato nel 2021, con il quale ha due figli.

Il gioco parte sotto i migliori auspici: il primo tiro è fortunato e Guendalina trova subito Gennarino, conquistando il jackpot da 2.000 euro. Il clima in studio è festoso, animato anche dal pacco successivo, quello della ballerina Martina Miliddi, che si esibisce con una coreografia pensata apposta per questa puntata, prima di accomodarsi accanto a Herbert Ballerina e agli altri pacchisti in attesa delle prossime evoluzioni.

Le offerte rifiutate da Guendalina e Gianmarco

La prima offerta del dottore ammonta a 39.000 euro, ma la coppia la rifiuta. In gioco restano ancora i pacchi più alti: quello da 100.000, quello da 200.000 e quello da 300.000 euro. Lo studio, intanto, si diverte con una coreografia sulle note di Esibizionista di Annalisa, momento anticipato dal sorteggio del pacco da 0 euro.

Purtroppo, la fortuna gira: un doppio colpo di sfortuna porta Guendalina a bruciare sia il pacco da 200.000 sia quello da 300.000 euro. La partita si complica e il dottore rilancia con un’offerta da 10.000 euro, che la concorrente rifiuta. Poco dopo va via anche il pacco da 100.000 euro e, tra i rossi ancora disponibili, restano solo il pacco nero e quello da 50.000 euro contro un unico pacco blu. L’ultimo pacco blu viene eliminato e la coppia si ritrova dunque di fronte al pacco nero e a quello da 50.000 euro.

Guendalina torna a casa con 15.000 euro

Il dottore propone di chiudere la partita con un’offerta da 25.000 euro: Guendalina tentenna, ma decide di seguire il consiglio del marito e rifiuta. La sorpresa finale, però, è amara: il pacco nero contiene appena 15.000 euro, 10.000 in meno rispetto all’ultima offerta rifiutata. Una lezione di strategia e fortuna che Guendalina e Gianmarco difficilmente dimenticheranno.