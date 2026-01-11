Ascolti tv sabato 10 gennaio, chi ha vinto tra C’è Posta per Te e The Voice Kids, i dati di Affari Tuoi

Gli ascolti tv di sabato 11 gennaio. Su Canale 5, il debutto di C’è Posta per Te con Maria De Filippi ha conquistato la serata con 4.422.000 spettatori e uno share del 28.6%. Affari Tuoi ha sfidato ancora La Ruota della Fortuna, tutti i dati Auditel.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella serata di sabato 10 gennaio il palinsesto ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, musica, film e informazione. Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di questa edizione di C'è Posta per Te con Maria De Filippi, mentre su Rai1 spazio a The Voice Kids con la conduzione di Antonella Clerici. In access prime time il consueto appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv e tutti i dati Auditel della serata.

Nella serata di sabato 10 gennaio su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di C'è Posta per Te 2026 condotta da Maria De Filippi. Gli ospiti in studio sono stati Raoul Bova e Can Yaman. La puntata è registrata, ma l'attore turco ieri è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e consumo di droghe e poi presto rilasciato. Tra le storie raccontate ai telespettatori quella di Manuel che ha tradito la fidanzata e vuole cercare di riavvicinarsi a lei. Il debutto di De Filippi ha intrattenuto 4.422.000 spettatori con uno share del 28.6%. Su Rai1 invece spazio a The Voice Kids con Antonella Clerici, che ha raggiunto 3.042.000 spettatori pari al 19.7% di share.

In access prime time Affari tuoi sfida La ruota della fortuna. Su Rai1 è andata in onda la consueta puntata del programma condotto da Stefano De Martino, dove a giocare è stato Ivan dall'Umbria che ha vinto 35mila euro. La Ruota della Fortuna ha totalizzato 4.908.000 spettatori e il 25.7% di share, mentre Affari Tuoi si è fermato a 4.453.000 spettatori (23.3%).

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 F.B.I. è stata la scelta di 693.000 spettatori pari al 3.7% di share, mentre su Italia1 Shrek e vissero felici e contenti ha conquistato 999.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 La Città Ideale ha raggiunto 589.000 spettatori e il 3.6% e Chi trova un amico trova un tesoro su Rete 4 ha totalizzato 627.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 la partita amichevole di Tennis – Sinner-Alcaraz ha siglato 119.000 spettatori (0.8%).