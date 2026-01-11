Ascolti tv sabato 10 gennaio, chi ha vinto tra C’è Posta per Te e The Voice Kids, i dati di Affari Tuoi
Nella serata di sabato 10 gennaio il palinsesto ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, musica, film e informazione. Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di questa edizione di C'è Posta per Te con Maria De Filippi, mentre su Rai1 spazio a The Voice Kids con la conduzione di Antonella Clerici. In access prime time il consueto appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv e tutti i dati Auditel della serata.
Nella serata di sabato 10 gennaio su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di C'è Posta per Te 2026 condotta da Maria De Filippi. Gli ospiti in studio sono stati Raoul Bova e Can Yaman. La puntata è registrata, ma l'attore turco ieri è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e consumo di droghe e poi presto rilasciato. Tra le storie raccontate ai telespettatori quella di Manuel che ha tradito la fidanzata e vuole cercare di riavvicinarsi a lei. Il debutto di De Filippi ha intrattenuto 4.422.000 spettatori con uno share del 28.6%. Su Rai1 invece spazio a The Voice Kids con Antonella Clerici, che ha raggiunto 3.042.000 spettatori pari al 19.7% di share.
In access prime time Affari tuoi sfida La ruota della fortuna. Su Rai1 è andata in onda la consueta puntata del programma condotto da Stefano De Martino, dove a giocare è stato Ivan dall'Umbria che ha vinto 35mila euro. La Ruota della Fortuna ha totalizzato 4.908.000 spettatori e il 25.7% di share, mentre Affari Tuoi si è fermato a 4.453.000 spettatori (23.3%).
Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 F.B.I. è stata la scelta di 693.000 spettatori pari al 3.7% di share, mentre su Italia1 Shrek e vissero felici e contenti ha conquistato 999.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 La Città Ideale ha raggiunto 589.000 spettatori e il 3.6% e Chi trova un amico trova un tesoro su Rete 4 ha totalizzato 627.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 la partita amichevole di Tennis – Sinner-Alcaraz ha siglato 119.000 spettatori (0.8%).