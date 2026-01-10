Affari Tuoi, la puntata del 10 gennaio: Ivan dall’Umbria porta a casa 35mila euro con una scelta saggia

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, sabato 10 gennaio, è stato Ivan dall'Umbria, accompagnato dalla fidanzata Elisa. Il concorrente umbro ha portato a casa 35mila euro, cifra offerta dal Dottore nell'ultima fase della partita e saggiamente accettata. Nel suo pacco finale c'erano soltanto 20 euro, a conferma della bontà della decisione presa.

La partita di Ivan ad Affari Tuoi

La serata è iniziata subito in salita per Ivan. Il primo pacco aperto conteneva 10mila euro, seguito da un secondo tiro con 200 euro e un terzo con 50 euro. Ma il colpo più duro è arrivato al quarto tiro con il pacco nero: purtroppo era carico e conteneva addirittura 100mila euro, una perdita pesantissima per le sorti della partita. Prima della prima offerta del Dottore, altri due tiri hanno portato via il quinto e il sesto pacco, rispettivamente da 15mila e 75mila euro. A quel punto è arrivata la prima proposta: 33mila euro. Una bella cifra, ma Ivan ha deciso di andare avanti, confidando nelle sue possibilità.

I tiri successivi hanno dato segnali contrastanti. Il settimo ha eliminato 500 euro, l'ottavo solo 1 euro, mentre il nono ha fatto perdere altri 20mila euro. Campane a festa e si è andati avanti. Il Dottore ha allora proposto un cambio come seconda offerta, ma Ivan ha preferito rifiutare e continuare con il suo pacco. Tre nuovi tiri hanno complicato ulteriormente la situazione: via 10 euro, poi 30mila euro e infine il podio è stato intaccato con la perdita di 100mila euro. Il Dottore ha fatto una terza offerta di 33mila euro per un tiro, ma anche questa volta Ivan ha scelto di tritare l'offerta e andare avanti.

Il finale di Ivan ad Affari Tuoi: scelta saggia con 35mila euro

Le cose si sono messe male dopo quel rifiuto. Gli unici due rossi rimasti erano 50mila e 300mila euro. Dopo un tiro, il Dottore ha offerto un cambio e questa volta Ivan ha accettato, rivelando il contenuto del pacco al tiro successivo. Fortunatamente c'era Gennarino, un colpo di fortuna che ha alleggerito la tensione. Al tiro seguente sono andati via i 50mila euro. A quel punto rimanevano tre pacchi blu e un rosso da 300mila euro per rappresentare le Marche nell'ultima fase. Il cambio è stato positivo per Ivan. Il Dottore ha fatto l'offerta finale: 35mila euro. Una proposta che Ivan ha accettato, mostrando grande lucidità in un momento di alta tensione. Il finale era tra 20 euro e 300mila euro, un classico "o tutto o niente".

La rivelazione del pacco ha confermato la saggezza della scelta: dentro c'erano soltanto 20 euro. Ivan ha fatto benissimo ad accettare i 35mila euro, portando a casa una cifra importante e evitando di tornare a mani praticamente vuote. Una partita difficile, condizionata dal pacco nero carico da 100mila euro all'inizio, ma chiusa con intelligenza e un lieto fine meritato.