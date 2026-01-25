Ascolti tv 24 gennaio: chi ha vinto tra C’è posta per te e The Voice Kids, la sfida tra la Ruota e Affari Tuoi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti TV di ieri, sabato 24 gennaio. In prima serata, Canale5 ha trasmesso una nuova puntata di C'è posta per te, programma condotto da Maria De Filippi. Su Rai1, invece, spazio a The Voice Kids con Antonella Clerici. In access prime time il consueto appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri, sabato 24 gennaio.

La sfida degli ascolti TV tra C'è posta per te e The Voice Kids. Nella prima serata di sabato 24 gennaio, Canale5 ha trasmesso una nuova puntata di C'è posta per te, che ha vinto la gara degli ascolti con 4.005.000 spettatori e il 27.6% di share. Tra le storie proposte da Maria De Filippi, quella di Patrick che ha provato a riconquistare la fidanzata Lola dopo averla tradita, ma anche le sorprese di Alessandra Amoroso e degli attori della soap La forza di una donna. Rai1 ha proposto una nuova puntata di The Voice Kids. Il programma condotto da Antonella Clerici affiancata dai coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt ha registrato comunque ottimi dati: 3.278.000 spettatori pari al 22.1% di share.

In access prime time Affari tuoi contro La ruota della fortuna. Su Rai1 il consueto appuntamento con i pacchi di Stefano De Martino. Ha giocato Alessio per la regione Toscana. Il programma ha vinto con 4.443.000 spettatori pari al 24.6% di share. Ha sorpassato Canale5 che ha proposto una nuova puntata de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui, che è stata seguita da 4.371.000 spettatori con il 24.2% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso le serie F.B.I. e F.B.I. International che sono state seguite rispettivamente da 728.000 spettatori pari al 4.1% di share e 635.000 spettatori pari al 3.9% di share. Rai3 ha proposto il programma La città ideale condotto da Massimiliano Ossini. Ha interessato 502.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Italia1 il film Asterix & Obelix – Il regno di mezzo ha registrato 792.000 spettatori con il 4.8% di share. Rete4 ha trasmesso Schindler's List – La lista di Schindler, il film è stato seguito da 441.000 spettatori con il 3% di share. Su La7, In altre parole che ha interessato 1.218.000 spettatori con il 6.8% di share. Sul Nove, il programma Accordi & disaccordi ha registrato 347.000 spettatori con il 2.2% di share.