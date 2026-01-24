Programmi tv
Ad Affari Tuoi Alessio accetta l’offerta da 75mila euro, ma nel suo pacco ce n’erano molti di più

La partita di Alessio ad Affari Tuoi tra vari colpi di scena si conclude con “soldi sicuri”. Un finale che non avrebbe voluto, però, l’ha messo nella condizione di dover accettare l’offerta del Dottore.
A cura di Ilaria Costabile
Il protagonista della puntata di Affari Tuoi di sabato 24 gennaio è Alessio da Prato, in Toscana, che lavora in un'azienda in cui si occupa del controllo degli alimenti. Ad accompagnarlo c'è sua madre Elisabetta, perché la compagna Asia è da poco diventata mamma del piccolo Cesare. Il valore di Gennarino per stasera è di 1000 euro. Anche stasera di Herbert non c'è traccia.

La partita di Alessio ad Affari Tuoi

La partita inizia con i consueti sei tiri, il primo tiro è per la Campania e vi trova 10mila euro, il secondo tiro è per il Veneto in cui trova 20mila euro, il terzo tiro è chiamato dalla mamma di Alessio che sceglie la Lombardia in cui ci sono 200 euro. Quarto tiro è per il Friuli Venezia Giulia, ma purtroppo vanno via i 100mila euro, penultimo tiro porta Alessio in Liguria e ci trova 100 euro. L'ultimo tiro lo chiama Elisabetta e nel pacco dell'Abruzzo ci sono 50mila euro.

La chiamata del Dottore arriva puntuale e propone come offerta iniziale 33mila euro. "Non chiedo neanche a mamma, altrimenti mi fa accettare la prima" dice Alessio, prima di tritare il primo assegno. Il primo dei tre tiri è per la Basilicata e ci sono 500 euro. Secondo tiro invece li porta in Lazio e Alessio scova il Pacco Nero, il cui valore era di 20mila euro. Ultimo dei tre tiri porta Alessio nelle Marche e nel pacco c'è un euro.

Il telefono squilla e il Dottore offre nuovamente 33mila euro. Alessio, però, dopo averlo ringraziato rifiuta l'offerta e deve quindi chiamare altri tre tiri. Il primo è per la Valle d'Aosta in cui ci sono 20 euro. È il momento della mamma, Elisabetta, che chiama la Sicilia e vi trova 10 euro. Ultimo dei tre tiri è per l'Emilia Romagna, che aveva il bacco da 300mila euro. Il Dottore richiama e offre 20mila euro, ma Alessio rifiuta. Il primo tiro è per la Sardegna ma c'erano 75mila euro, secondo tiro è per il Molise e ci sono 50 euro.

Il dottore per due tiri offre 20mila euro, ma Alessio non ci pensa due volte e rifiuta ancora. Primo dei due tiri è per il Piemonte e finalmente c'è il pacco da zero. Il secondo tiro è per l'Umbria in cui c'è il Pacco Ballerina con la performance di Martina Miliddi. Il dottore offre un cambio, ma Alessio fa le sue valutazioni

Devo essere sincero, questo 6 non mi dice niente, invece sono rimasti numeri importanti. Il 14 è il giorno in cui è nato Cesare, il 13 è numero legato al nonno, che le appare sempre in sogno per le cose importanti, però stavolta no. Il destino mi ha dato questo.

Il finale di Alessio con i "soldi sicuri"

La chiamata del Dottore, però, non può mancare. In gioco ci sono ancora 200mila euro, 30 mila e 15mila euro l'offerta che fa il Dottore è di 50mila euro. Ma Alessio rifiuta e tenta l'ultimo tiro della partita. Si decide a chiamare la Puglia e vi trova 30mila euro. Il Dottore fa la sua ultima offerta e propone 75mila euro. "Non volevo arrivare a uno scenario così. Siccome il nonno non è apparso in sogno, potrei pensare che sia un segnale. Arrivare a questo punto della partita io penso di avere 200mila euro". Alessio fa una riflessione e pur pensando di avere 200mila euro, decide di accettare i 75mila euro: "Ho una creatura a casa".

