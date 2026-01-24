Rinuncia allo stipendio per portare i figli a cena, C’è posta le regala soldi e gli attori de La forza di una donna

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di C’è posta per te in onda il 24 gennaio si apre con la storia di Sabrina, Tania e Giovanni, che hanno voluto in studio Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk, protagonisti della soap opera La forza di una donna, nella quale interpretano rispettivamente i ruoli di Arif, Piril e Sarp. I tre hanno contattato la trasmissione per fare una sorpresa alla madre.

La donna li ha cresciuti da sola dopo la separazione dal marito, svolgendo i lavori più disparati. Tutti e tre, nel corso degli anni, si sono resi conto delle difficoltà economiche in cui versava la famiglia, ma hanno cercato di non pesare eccessivamente su di lei. Oggi che sono cresciuti, lavorano o studiano e hanno deciso di contattare il programma per farle una sorpresa.

La lettera di Sabrina, Tania e Giovanni alla madre

“Grazie per tutti i sacrifici che hai fatto per noi, per tutte le rinunce e per averci insegnato ad andare avanti nella vita a testa alta”, l’hanno ringraziata i figli, senza trattenere le lacrime. Al punto che la madre ha invitato la figlia Tania a calmarsi: “Respira”.

Quindi Maria De Filippi ha letto la lettera preparata dai figli:

Se non ci siamo persi è merito tuo, che sei stata la nostra roccia anche quando tutto intorno a noi sembrava crollare. La nostra storia non è stata semplice e non eravamo la famiglia che si vede in tv. La vita con papà era diventata impossibile, sentivamo le urla dalla nostra stanza e tu hai trovato il coraggio di lasciarlo. Da quel giorno tutto è ricaduto sulle tue spalle, perché quando l’hai lasciato lui è uscito dalla nostra casa e dalle nostre vite. Ma tu sei riuscita ad andare avanti a testa alta, anche quando tornavi a casa con le buste della spesa con su scritto Caritas. Per riuscire a pagare tutto ti sei trovata anche quattro lavori insieme. Correvi da una parte all’altra senza mai fermarti. Una mattina ci hai svegliato dicendo che ci avresti portato in un posto speciale. Era un ristorante e ci entravamo per la prima volta. Solo tempo dopo abbiamo scoperto che il proprietario di quel ristorante era il figlio di una donna presso la quale lavoravi e che avevi rinunciato a una settimana di paga per portarci a mangiare.

Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk a C’è posta per te

Immensa la felicità della destinataria della sorpresa quando la lettera, letta da Maria De Filippi, ha celebrato il coraggio dimostrato nel corso di questi anni. Oggi tutti e tre i figli hanno realizzato i loro sogni: Tania è diventata infermiera, Sabrina è madre di un bambino, mentre Giovanni sta vivendo la vita che sognava e studiando all’università.

A completare una serata perfetta sono stati gli attori della celebre soap turca, che hanno regalato alla protagonista della puntata un assegno di una cifra non mostrata alle telecamere, ma che l’ha evidentemente sorpresa.