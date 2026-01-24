C’è Posta per te, Patrick tradisce Lola che non si fida più e lui: “Tanto se chiudi la busta mi trovi sotto casa”

Patrick arriva per C'è Posta per Te per Lola, la ragazza di cui è innamorato e con la quale è stato fidanzato per otto anni, ma l'ha lasciato perché ha scoperto un tradimento. I due avevano una relazione al limite della morbosità, stando alla lettera che Maria De Filippi legge per presentare la storia. Gelosi l'uno dell'altra, avevano un rapporto in cui lui non frequentava i suoi amici e lei altrettanto, ma lui

Patrick e la dichiarazione per Lola

Secondo Patrick il problema di Lola è stata, da sempre, l'insicurezza. Con il tempo, lui aveva maturato una certa insofferenza e si allontana da Lola, decidendo di lasciarla. Intanto conosce una ragazza che frequenta per poche settimane, rendendosi poi conto di essere innamorato di Lola, quindi decide di tornare da lei, lasciando l'altra ragazza e cancella conversazioni, foto che potessero documentare questa storia. Una volta tornato con Lola, però, lei scopre di questa frequentazione e lo lascia. Lui decide di scrivere a C'è Posta per te, arrivati in studio le dice:

Amore mio, sei bellissima, ti amo da morire. Sono pentito per ciò che ho fatto, non solo per il tradimento, non ti ho rispettata, ti ho delusa e non ti ho dato attenzioni. L?altra non ha mai contato nulla, io voglio mettermi in gioco, andare a lavorare, comprare una casa e andare a vivere con te, creare una famiglia con te. Amo di te che sei una ragazza, oltre che bellissima, dolce, gentile, altruista. Io continuerò comunque, perché lei è il mio sogno. Lo so che per te è difficile fidarti delle persone, ma almeno stavolta fidati, senza di te non sono niente, tanto anche se non apri la busta domani sono già sotto casa tua. Ti amo.

Le perplessità di Lola sulla sincerità di Patrick

Lola ascolta quanto detto da Patrick, tra un sorriso e qualche faccia storia, guardando Maria, spiega perché nonostante lui stia cercando in tutti i modi di tornarci, lei non è affatto convinta:

Sì, anche lui era geloso. Non è che mi fidavo molto di lui, era uno che una cosa la nascondeva, anche i messaggi. Sono piccolezze, ma alla fine mi ha messo le corna. Sì, però non mi fido. Lui è anche sparito. Lui mi ha detto che questa ragazza non la sentiva più, invece hanno smesso di messaggiare molto tempo dopo. Ma lei perché dovrebbe mentirmi? Io non ci voglio parlare, anche se viene sotto la finestra. La cosa che mi frena molto, magari tra un mese è confuso di nuovo e ma la prendo a quel servizio io. Se torno con lui, io non vedo lui, vedo la ragazza.

Lola rivela di aver scoperto l'identità della ragazza in questione grazie alla cugina di Patrick che le ha mostrato il profilo e pur ammettendo di provare qualcosa per lui, dice: "La mia parte emotiva mi dice se cambia magari ci torno, quella razionale no". A quel punto Patrick le rivolge una vera e propria preghiera: "Ti prego togli la busta, ce ne andiamo insieme da qua. Per favore, ti ho portato fino a qua. Lola ti prego, leva sta busta, io ti amo".

Lola non è convinta e ci tiene a spiegare: "Ho un attaHo un attaccamento ansioso fin da piccola, quando mi attacco a una persona vedo solo quella persona lì, a questo è dovuta la mia gelosia, non è che sono malata". Patrick non si arrende e fa notare alla ex come una dimostrazione più grande di questa non avrebbe mai potuto averla, ma Lola sembra decisa e chiude la busta:

Non significa che sei cambiato. Devi andare da uno psicologo secondo me, ci devi andare. Io non so se riesco a passarci sopra a questa cosa, non so se ce la faccio. Si monta la testa, mi dà per scontata.

Interviene a questo punto Maria, che tra una battutina e l'altra aveva cercato finora di far capire a Lola quanto Patrick fosse pentito e le dice: "Abbiamo chiuso la busta e non ti sei alzata, c'è qualcosa che ti fa restare qui".

Lola concede una possibilità a Patrick

Poco dopo aver chiuso la busta e aver lasciato lo studio, Lola ha un ripensamento e chiede di poter dire delle cose facendo richiamare Patrick:

Io la possibilità la voglio dare a me stessa per vedere se cambi, perché io a te ci tengo ancora. Ma comando io e decido io, ma seriamente però, se no sparisco io.

Il centro dello studio viene liberato dalla busta e i due si abbracciano, anche se freddamente, per poi iniziare questa nuova fase della loro storia.