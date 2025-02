C’è posta per te 2025, le anticipazioni di sabato 1 marzo: chi sono gli ospiti dell’ottava puntata

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Torna C'è posta per Te con l'ottava puntata di questa edizione, in onda sabato 1 marzo. Il people show condotto da Maria De Filippi ospiterà uno dei cantanti più amati dal pubblico, già giudice del programma canoro di Rai1 condotto da Antonella Clerici, si tratta di Gigi D'Alessio, a cui De Filippi è legata da una longeva amicizia. A seguire, spazio anche allo sport, con uno dei calciatori più noti del campionato: Romelu Lukaku. L'appuntamento è sabato alle 21:40 su Canale 5.

Gigi D'Alessio ospite della quinta puntata di C'è Posta per te

Tra i momenti più attesi di C'è Posta per te, che lo hanno reso nel tempo uno dei programmi più amati del piccolo schermo, c'è la possibilità di organizzare delle sorprese che consentano ai destinatari di incontrare i loro personaggi del cuore. Nella puntata di sabato 1 marzo, nello studio di Maria De Filippi arriverà Gigi D'Alessio, cantante, musicista e produttore che renderà speciale l'arrivo in trasmissione di qualcuno che merita di ricevere un regalo emozionante. Il cantante si prepara ad accogliere il suo pubblico nei concerti che si terranno a giugno tra Napoli, Bari e Roma, per poi organizzare un evento speciale in Sicilia.

Romelu Lukaku al centro di una sorpresa

Non manca, ovviamente, chi da appassionato di sport, desidera incontrare il proprio campione del cuore, ed ecco che sabato 1 marzo scenderà in campo Romelu Lukaku, calciatore della nazionale belga e attaccante del Napoli. Uno degli acquisti più recenti della squadra azzurra, che ha decisamente apportato una ventata di novità nella formazione precedente il suo arrivo. Il calciatore sarà al centro di una delle sorprese previste per la serata, rendendo felice un tifoso che, quindi, ad ogni partita segue le sue gesta e tifa per la sua squadra del cuore, sperando di portarla alla vittoria.