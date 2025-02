video suggerito

Ascolti Tv sabato 22 febbraio: chi ha vinto tra C’è Posta per Te e Ora o mai più Il sabato sera televisivo ripropone lo scontro a distanza tra C’è Posta per Te su Canale 5 e Ora o mai più su Rai1. Ecco cosa ci dicono i dati di ascolto della serata. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il primo sabato sera televisivo dopo la pausa per il Festival di Sanremo torna a riproporre lo scontro a distanza tra Ora o mai più e C'è Posta per Te, con Marco Liorni che prova ad avvicinarsi a Maria De Filippi, in onda con uno dei programmi più longevi della storia della televisione italiana. Sulle altre reti il pubblico si è diviso tra film, approfondimento e serie Tv.

La sfida tra C'è Posta per Te e Ora o mai più

Nella serata di ieri, sabato 22 febbraio 2025, su Rai1 la semifinale di Ora o Mai Più vinta da Valerio Scanu ha intrattenuto 1.972.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale5 è andato in onda il sesto appuntamento con C’è Posta per Te che ha raccolto davanti al video 4.358.000 spettatori, pari a uno share del 29.8%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai2 ha proposto al pubblico Elisbeth, che è stato la scelta di 570.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 è andato invece in onda Dolittle che ha radunato 1.084.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 il ritorno di Indovina Chi Viene a Cena raggiunge 910.000 spettatori e il 5.1%. Su Rete4 Nati con la camicia totalizza un a.m. di 846.000 spettatori (5.1%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.010.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 343.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 442.000 spettatori con il 2.7%.

La sfida tra Striscia e Affari Tuoi nell'access

Il sabato sera si apre anche con il confronto a distanza tra Affari Tuoi e Striscia La Notizia nello spazio dell'access. Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino totalizza 5.508.000 spettatori (29.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.919.000 spettatori con il 15.6%. Nella stessa fascia su Rai2 TG2 Post interessa 433.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.269.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 La Confessione è seguito da 833.000 spettatori con il 4.6% (Finale a 701.000 e il 3.7%).