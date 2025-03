video suggerito

Ascolti tv sabato 1 marzo: chi ha vinto tra Ora o mai più e C’è posta per te Gli ascolti tv di sabato 1 marzo: è stato un dominio per Canale 5 con C’è posta per te visto da 4.398.000 spettatori con uno share del 30,6%. Su Rai1 la finale di Ora o mai più ha ottenuto 1.997.000 spettatori pari al 15.7% di share. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli ascolti tv di sabato 1 marzo. Ha vinto C’è Posta per Te in onda su Canale5, confermando il dominio del programma di Maria De Filippi nel prime time del sabato sera. Il people show ha conquistato 4.398.000 spettatori con uno share del 30,6%. Su Rai1 la finale di Ora o mai più ha ottenuto 1.997.000 spettatori pari al 15.7% di share.

Canale5 vince con C'è posta per te mentre la finale di Ora o mai più è seconda

È stato un dominio per Canale 5: la puntata di C'è posta per te, con gli interventi di Gigi D'Alessio e del calciatore del Napoli Romelu Lukaku, commosso per la storia di Emanuele guarito dalla leucemia, ha stravinto la serata con 4.398.000 spettatori con uno share del 30.6%. Una settimana fa, C'è posta per te è stato leggermente più basso: 4.358.000 spettatori, pari a uno share del 29.8%. Mentre invece la finale di Ora o mai più, vinta da Pierdavide Carone, ha realizzato 1.997.000 spettatori pari al 15.7% di share. Una settimana fa, il programma di Rai1 condotto da Marco Liorni aveva realizzato: 1.972.000 spettatori pari al 15% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Italia1 Il talento di Mr. Crocodile ha raggiunto 712.000 spettatori (4.2%). Rete4 con Speciale 4 di Sera Weekend ha totalizzato 709.000 spettatori (4% share), mentre In Altre Parole con Massimo Gramellini su La7 è stato visto da 1.136.000 spettatori (6,6% share). Sul Nove con Accordi & Disaccordi (576.000 spettatori, 3,6% share), Rai2 con Elsbeth (533.000 spettatori, 3,1% share), Rai3 con Indovina Chi Viene a Cena (847.000 spettatori, 4,8% share) e Tv8 con 4 Ristoranti (261.000 spettatori, 1,5% share).

Gli ascolti tv dell'access prime time: Affari Tuoi e Striscia la notizia

Gli ascolti tv in access prime time: su Rai1 Affari Tuoi fa segnare 5.540.000 spettatori netti per il 29.5% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia ha conquistato 2.846.000 spettatori netti per il 15.1% di share. Su Rai2, Tg2 Post fa segnare 423.000 spettatori netti per il 2.2% di share. N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha registrato 1.257.000 spettatori netti per il 6.7% di share. Su Rai3 La Confessione è la scelta di 774.000 spettatori (4.2%)