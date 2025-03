Ascolti tv sabato 8 marzo: chi ha vinto tra C’è posta per te e L’Eredità – Speciale Sanremo

video suggerito

Gli ascolti tv di sabato 8 marzo. Su Canale 5 è stata trasmessa la penultima puntata di C’è Posta per Te, il programma di Maria De Filippi in onda nel prime time del sabato sera. Il people show si aggiudica la serata, conquistando 3.897.000 spettatori davanti allo schermo, con uno share del 28.2%. Nulla ha potuto L'Eredità – Speciale Sanremo, in onda su Rai 1 e condotto da Marco Liorni.

Ascolti tv sabato 8 marzo: chi ha vinto tra C'è posta per te e L'Eredità Sanremo

La puntata di C'è posta per te di sabato 8 marzo ha intrattenuto i telespettatori con gli interventi di Michele Morrone e Stash dei The Kolors, tenendo incollati 3.897.000 spettatori davanti allo schermo, con uno share del 28.2%. Su Rai 1, invece, è andato in onda un appuntamento speciale de L'Eredità dedicato al Festival di Sanremo, condotto da Marco Liorni, che ha realizzato 2.253.000 spettatori pari al 15.5% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Italia1 Il gatto con gli stivali 2 – L'ultimo desiderio ha radunato 856.000 spettatori (5.2%). Rete4 con I due superpiedi quasi piatti totalizza un a.m. di 857.000 spettatori (5.6%), mentre In Altre Parole con Massimo Gramellini su La7 è stato visto da 862.000 spettatori con il 5.2%. Rai2 con Elsbeth registra 550.000 spettatori pari al 3.3%, Rai3 con Indovina Chi Viene a Cena segna 856.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 4 Ristoranti sigla 301.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 452.000 spettatori con il 2.9%.

Gli ascolti tv dell'access prime time: Affari Tuoi e Striscia la notizia

Gli ascolti tv in access prime time: su Rai1 Affari Tuoi la partita di Giacomo dalle Marche fa segnare 5.278.000 spettatori (30%). Su Canale5 Striscia la Notizia ha conquistato 2.562.000 spettatori con il 14.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa 302.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.196.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 La Confessione è seguito da 770.000 spettatori con il 4.5% (Finale a 613.000 e il 3.4%).