Ad Affari Tuoi Giacomo cede al Dottore ma fa la scelta sbagliata: nel suo pacco c’erano 300mila euro

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 8 marzo, in onda dalle ore 20.40 su Rai1, gioca Giacomo dalla regione delle Marche. Con la conduzione di Stefano De Martino e le offerte del Dottore Pasquale Romano, il concorrente ha cercato di portarsi a casa il montepremi massimo di 300mila euro. Ad accompagnarlo la compagna Sara. Dopo un cambio pacco, il concorrente ha accettato l'offerta di 40mila euro. Nel suo pacco ce ne erano

La storia di Giacomo, concorrente dell'8 marzo

Protagonista della puntata dell'8 marzo di Affari Tuoi è Giacomo. Vive a Castelfidardo, in provincia di Ancona, e di professione è un fotografo. "Sarei un biologo in realtà, ma pochi mesi dopo la laurea ho deciso di prendere una strada che nessuno si aspettava. Ho seguito le mie passioni, il viaggio e la fotografia, perlopiù di matrimoni", ha raccontato il concorrente. Ad accompagnarlo nella partita la compagna Sara. Insieme hanno un figlio, Edoardo, di un anno e due mesi. "Galeotta fu una foto. 10 anni dopo che me l'ha scattata mi scrive e dice di avere un posto per un viaggio in Giordania. Mi sono rotta la caviglia davanti a Petra, ma lì è iniziata la nostra storia", ha raccontato.

La partita di Giacomo dalle Marche

La partita di Giacomo ad Affari Tuoi sembra iniziare bene con quattro pacchi blu (75, 500, 50 e 100 euro) eliminati, fino alla scelta di due pacchi rossi dal valore di 100mila e 200mila euro. Arriva la prima chiamata del Dottore che propone un cambio. Il concorrente decide di accettare: lascia il pacco numero 14 e prende il 2. "Un numero che ci lega, il mio giorno di nascita e il tuo mese, dove abbiamo scoperto il sesso di nostro figlio", spiega.

La partita della coppia continua con due pacchi rossi (15mila e 30mila) e uno blu (20 euro) eliminati, fino a una nuova offerta del Dottore: 30mila euro. "È una bella cifra, però sono un sognatore e molto difficilmente mi accontento", dice Giacomo rifiutando l'assegno. La fortuna non sembra assistere il concorrente, che elimina altri due pacchi rossi da 75mila e 10mila euro. Chiesto però l'aiuto del ‘mantra', trova fortunatamente i 20 euro. Il Dottore torna ad offrire 30mila euro, ma anche questa volta Giacomo non accetta. Eliminati anche gli 0 euro, il Dottore torna all'attacco e propone un altro cambio, che però viene rifiutato. Sara chiama la regione Liguria, che per lei ha un significato simbolico. Nel pacco 1 euro.

Il finale della partita di Giacomo: quanto ha vinto il concorrente

Il finale della partita di Giacomo sembra a favore dei rossi, con quattro pacchi di quel colore (5mila, 20mila, 50mila e 300mila) e solamente due blu (5euro e i vincisgrassi). Il Dottore propone una nuova offerta da 38mila euro, la più alta fino ad ora, ma la coppia rifiuta ancora. Eliminati i 50mila e i 5 euro, il Dottore non si arrende e propone a Giacomo e Sara prima un cambio pacco e poi un assegno da 40mila euro. "Un sogno che abbiamo è far crescere nostro figlio in campagna, ci piacerebbe spostarci lì. La mia mente razionale ha la meglio, mi spaventano i vincisgrassi", ha detto Giacomo accettando l'offerta. Nel loro pacco c'erano 300mila euro.