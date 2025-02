Ascolti tv sabato 1 febbraio: chi ha vinto tra Ora o mai più e C’è posta per te

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri sera, sabato 1 febbraio 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda il talent condotto da Marco Liorni, Ora o mai più, mentre su Canale5 è stata trasmessa una nuova puntata di C'è posta per te. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Ora o mai più e Canale5 con C'è posta per te

Ora o mai più in onda su Rai 1 ieri sera, sabato 1 febbraio, ha intrattenuto 2.256.000 spettatori pari al 16.5% di share. La nuova puntata di C'è posta per te condotta da Maria de Filippi in onda su Canale5, vince la serata in termini di ascolti: ha interessato invece 4.864.000 spettatori con uno share del 31.8%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Elsbeth su Rai 2 ha interessato 847.000 spettatori pari al 4.6% di share, Rapito su Rai 3 ha raggiunto X spettatori pari ad uno share del %. Nanny McPhee – Tata Matilda su Italia1 ha raccolto davanti al video 952.000 spettatori (5.2%). Io sto con gli ippopotami su Rete 4 ha appassionato 726.000 spettatori (4.2%), Alessandro Borghese 4 ristoranti su Tv8 ha intrattenuto 321.000 spettatori (1.7%), Accordi & disaccordi sul NOVE ha raggiunto 431.000 spettatori con il 2.5%. In altre parole su La7 ha intrattenuto 1.091.000 spettatori con il 6% di share.

Gli ascolti dell'access prime time

Su Rai1 Affari Tuoi di Stefano De Martino ha totalizzato 5.731.000 spettatori (30.4% di share). Su Canale5 la puntata di Striscia la Notizia in access prime time ha intrattenuto 2.977.000 spettatori con il 15.8% di share.