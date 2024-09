video suggerito

Emanuel Lo ad Amici e Giorgia a X Factor: "Entrambi impegnati, abbandoneremo nostro figlio" L'ironia di Giorgia nel corso della conferenza stampa di X Factor. La conduttrice del talent e il compagno Emanuel Lo saranno protagonisti di un'intensa stagione televisiva.

A cura di Daniela Seclì

Ha inizio una stagione televisiva decisamente intensa per Giorgia e Emanuel Lo. Rispondendo alle domande dei giornalisti, durante la conferenza stampa della nuova edizione di X Factor, la cantante e conduttrice del talent ha indirettamente confermato la presenza del suo compagno nella nuova edizione di Amici. Dunque, il professore di ballo è stato riconfermato. Poi, ha spiegato – con un pizzico di ironia – che al momento stanno cercando di comprendere come gestire il figlio Samuel nei giorni in cui non ci saranno entrambi.

Giorgia e Emanuel Lo, tra X Factor e Amici

Giorgia ha confermato la presenza di Emanuel Lo nel cast della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il coreografo, dunque, è stato riconfermato. La cantante e conduttrice di X Factor ha spiegato, ovviamente con una punta di ironia, che in alcuni giorni – quando saranno assenti entrambi – sarà complesso gestire il figlio Samuel:

La nostra problematica è che saremo entrambi impegnati il giovedì e abbiamo un figlio che abbandoneremo (ride, ndr) perché il problema è organizzare questo mercoledì – giovedì quando questo ragazzino resta da solo. Adesso siamo focalizzati sul risolvere quello. Il problema è organizzare questo. Poi ci lamentiamo della stanchezza reciproca, questo sarà il massimo del racconto. Anche perché in casa io sono una vera casalinga, ho altre problematiche. Quindi il problema è quello, cercare di trovare qualcuno che stia col ragazzo il giovedì.

Per Giorgia è la prima volta alla conduzione

Per Giorgia l'esperienza ad X Factor sarà la prima nelle vesti di conduttrice. TvBlog le ha chiesto se abbia paura degli imprevisti della diretta, ma lei ha precisato: "In realtà ho più il timore delle cose che devo dire, quelle che non vorrei sbagliare, tipo il codice, quelle istituzionali, perché quelle di più mi mettono in ansia perché non si possono sbagliare. Quanto ai fuori programma, lì c’è anche l’adrenalina della diretta, speriamo di no".