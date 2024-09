video suggerito

Giorgia: “Emanuel Lo mi ha fatto la proposta con l’anello, ma nessuno ha ancora organizzato le nozze” Giorgia, conduttrice di X Factor 2024, ha parlato del suo amore per il compagno Emanuel Lo. I due non sono ancora convolati a nozze, anche se la cantante ha rivelato che la proposta di matrimonio è arrivata: “C’è stato un anello e c’è stata la commozione. Non lo so se voglio riprogrammarlo, poi mi tocca occuparmene e ho da fà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Conduttrice di X Factor 2024, Giorgia ha spaziato negli anni dalla musica alla televisione. Quest'anno è stata scelta per la prima volta in un ruolo inedito, che non sente poi così lontano dalle sue corde. "Da piccola, in bagno, giocavo all'annunciatrice", ha raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair, in cui ripercorre la sua carriera e l'amore per il compagno Emanuel Lo, coreografo e ballerino. Insieme da più di 20 anni, sono genitori di Samuel, nato nel 2010.

Giorgia conduttrice di X Factor 2024

"Mi hanno preso sul serio e ancora sono scioccata", racconta Giorgia a proposito della conduzione di X Factor che le è stata affidata. Non si aspettava che il programma pensasse a lei, anche se in fondo condurre è sempre stata una delle sue passioni: "Da piccola, in bagno, giocavo all’annunciatrice. Prima del canto la mia cosa era presentare, cercando un po’ di leggere e un po’ no, un po’ da psicopatica". Quanto allo stile di conduzione, ammette di non averne uno e di puntare sulla simpatia: "A me piace lo stile di Antonella Clerici, quello della De Filippi, quello della Carrà: ma non è che mi ispiro, non so neanch’io che sto a fà. Uso la mia “naturale” comicità, diciamo, me butto su quello".

In molti, sui social, si sono chiesti come mai Giorgia fosse nel talent come conduttrice e non come giudice vista la sua lunga esperienza nel mondo del canto. A tal proposito ha spiegato: "Non sono capace – un paio di volte da Maria (De Filippi, ndr) ho svelato la classifica prima del tempo – e perché non amo giudicare, a me piacciono tutti, ’ndo vado? Ho l’empatia con lo stress da performance e sono solidale".

L'amore con Emanuel Lo e la proposta di matrimonio

Giorgia e Emanuel Lo sono una coppia da oltre 20 anni e insieme sono diventati genitori di Samuel, nato nel 2010. I due non sono mai convolati a nozze, anche se la cantante confessa: "C‘è stata la proposta, c'è stato un anello e c'è stata la commozione". Nonostante la proposta, il matrimonio non è mai stato programmato e Giorgia non è sicura di volerlo ‘recuperare': "Non lo so, poi mi tocca occuparmene e ho da fà. E poi me lo deve chiedere lui, perché io sono femminista, ma almeno quello… Famo già tutto noi. Nessuno può dire a una donna come gestire il proprio corpo, si può scegliere di non fare un figlio, farlo da sole, farlo con un uomo, una donna… E lo dico io, che ho sofferto tanto perché non rimanevo incinta".

La cantante crede che il segreto per far durare nel tempo un amore, come fosse il primo giorno, sia la ‘lucina interiore' che non deve mai mancare: "Quella cosa dentro che ti emoziona quando l'altro torna a casa la sera anche se lo hai visto al mattino. Se è spenta, è un problema. Penso che un rapporto vada nutrito ogni giorno, non do niente per scontato".