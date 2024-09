video suggerito

X Factor 18, la nuova edizione con Giorgia: tra le novità l’X Pass e la finale a Napoli Giovedì 12 settembre inizia la 18esima edizione di X Factor. La conduzione sarà affidata a Giorgia, mentre in giuria ci saranno Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake la Furia. La prima puntata andrà in onda a partire dalle ore 21.15 su Sky Uno e sarà ricca di novità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovedì 12 settembre inizia la 18esima edizione di X Factor. La conduzione per la prima volta sarà affidata a Giorgia, mentre dietro al bancone ci sarà una giuria completamente rinnovata: Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake la Furia. La prima puntata andrà in onda a partire dalle ore 21.20 su Sky Uno e sarà ricca di novità, come l'X pass e la location già annunciata per la finale.

Le novità di X Factor 18: l’X Pass e la finale a piazza del Plebiscito

La 18esima edizione di X Factor, in partenza giovedì 12 settembre su Sky Uno, sarà ricca di novità. Oltre alla conduttrice Giorgia e ai quattro giudici, cambia la location della finale. Il vincitore infatti verrà proclamato il prossimo 5 dicembre 2024 in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, con un evento gratuito aperto a tutti. Per quanto riguarda il meccanismo del talent, per la prima volta la giuria avrà a disposizione un X pass. Si tratta di un bonus che ogni giudice potrà assegnare a un solo aspirante concorrente, dandogli la possibilità di accedere direttamente alla fase dei Bootcamp senza ottenere almeno tre sì.

Il cast di X Factor 18: Giorgia e i nuovi giudici

I quattro giudici di X Factor

Per la prima volta nella storia del programma, alla conduzione ci sarà la cantante Giorgia, che prenderà il posto di Francesca Michielin. Dietro al bancone di X Factor invece una formazione inedita: Achille Lauro, Paola Iezzi (del duo musicale Paola e Chiara), Jake la Furia (rapper ed ex membro dei Club Dogo) e Manuel Agnelli. Quest'ultimo è l'unico veterano del talent, che torna a ricoprire il ruolo per la sua sesta volta e ha fatto sapere di essere in sintonia con gli altri giudici.

Le selezioni della nuova edizione

La prima puntata di X Factor 18 andrà in onda giovedì 12 settembre su Sky Uno, mentre in chiaro su Tv8 il mercoledì successivo. Si tratta del primo dei tre appuntamenti dedicati alle Audizioni, in cui ci sarà una prima selezione dei concorrenti. Seguiranno poi i Bootcamp e gli Home Visit, rispettivamente dal 3 ottobre e il 17 ottobre, in cui ogni giudice formerà la sua squadra. La prima puntata dei Live si terrà invece il 24 ottobre.