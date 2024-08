X Factor 2024, le prime foto del cast e il commento di Manuel Agnelli: “Mai stato così bene con una giuria”

C'è grande fermento per l'arrivo della nuova stagione di X Factor 2024. In attesa di vedere i giudici e la conduttrice sul palco, arrivano le prime foto ufficiali della squadra del programma. Seduti al tavolo della giuria Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, a condurre lo show, invece, c'è Giorgia.

"Non mi sono mai trovato così bene con una giuria, io che sono un veterano" è Manuel Agnelli a confessarlo in una clip pubblicata sul profilo ufficiale di X Factor 2024. Nonostante il filmato sia solo un piccolo anticipo di quanto vedremo nelle prossime puntate dello show, la complicità tra i nuovi giudici è palpabile.

A conferma del clima allegro, fatto di battute e complimenti, arriva la frase di Paola Iezzi: "Ci vogliamo bene". Una formazione che, molto probabilmente, farà "furore" tra gli spettatori. Anche Giorgia sembra emozionata, ripresa nel backstage durante le registrazioni delle audizione all'Allianz Cloud di Milano.

Il 12 settembre inizia X Factor 2024. Mancano poche settimane all'esibizione dei nuovi talenti musicali, giudicati dalla squadra composta da Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Lo show, disponibile su Sky e NOW, sarà condotto da Giorgia. La cantante, nel suo esordio alla conduzione, aveva raccontato in un'intervista: "Il gruppo di X Factor è molto affiatato e già mi hanno accolto con grande entusiasmo, quindi sono desiderosa di fare bene". Sulla nuova sfida, aggiungeva:

Si parla di musica e quindi questo in gran parte mi mette a mio agio e mi permette di fare un po' da padrona di casa, però credo di non poter fare a meno di sorrisi, di una risata, una battuta. Mi affiderò molto alla spontaneità, l'essere vicina alle persone, ai ragazzi che si esibiranno: per questo mi aiuteranno molto i giudici, i ragazzi stessi e anche il pubblico perché al di là della tv lì, in teatro, c'è un pubblico dal vivo che è un grande aiuto per poter essere più veri possibile.