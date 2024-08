video suggerito

Giorgia ed Emanuel Lo al mare, il ballerino si aggrappa e scherza: "Salvataggio con boa privata" La cantante condivide sui social le foto al mare con il compagno che scherza in acqua con lei e nei commenti.

A cura di Andrea Parrella

Giorgia ed Emanuel Lo "travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto". Sono le parole della cantante, che sui social ha condiviso una foto di un bagno al mare con l'insegnante di danza di Amici, suo. compagno. La coppia, felice, scherza pubblicamente. "Questo è un salvataggio con boa privata", ha commentato con ironia Emanuel Lo, riferendosi a uno scatto in cui si tiene stretto alla compagna in acqua.

La foto di Giorgia ed Emanuel Lo al mare

Insieme da vent'anni, i due si sono spesso raccontati pubblicamente. In una recente intervista a Verissimo, la cantante e futura conduttrice di X Factor, si era raccontata a Silvia Toffanin: "Noi due stiamo insieme da venti anni, quando ci siamo conosciuti lui aveva 23 anni e io 31. Io all'inizio avevo dei pregiudizi sulla nostra differenza di età, ma poi sono svaniti. Lui è molto sensibile e si mette sempre in discussione. È un papà eccezionale, è sempre presente e super attento".

Emanuel Lo, invece, a sua volta, aveva raccontato: "Sono sempre stato innamorato di Giorgia, l'ho scoperta da subito ma ero troppo piccolo. Mi ricordo che mi sono innamorato prima della sua voce e poi di lei. Quest'amore è rimasto lì, finché ci siamo incontrati. Pian piano, crescendo, le nostre età si sono avvicinate e mi sono innamorato subito di lei. Poi, quando abbiamo lavorato insieme, per la prima volta l'ho guardata e ho capito che era troppo vicina a me. Ci ho messo due anni e mezzo di lavoro vero, ho dovuto trovare la chiave giusta e sono riuscito ad aprire la porta giusta", aveva detto il ballerino.

Giorgia pronta a X Factor

Per Giorgia, intanto, sarà una stagione diversa dalle altre. La cantante, infatti, si appresta a vestire i panni della conduttrice televisiva per condurre la prossima edizione di X Factor. Un debutto importante per lei, chiamata a rinnovare l'immagine del talent dopo i due anni di conduzione affidati a Francesca Michielin. Le selezioni sono già iniziate nei mesi scorsi, l'appuntamento televisivo è per le prime settimane di settembre.