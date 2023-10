Holy Francisco frena Sarah dopo il bacio: “Non stiamo insieme”, interviene la fidanzata Il daytime di Amici racconta un allontanamento tra Holy Francisco e Sarah, dopo il loro bacio. È il cantante a mettere in chiaro le cose, prendendo le distanze. Intanto fuori, la sua fidanzata Marika spiega che la loro storia è ancora finita, ma a quanto pare non è del tutto risolta.

A cura di Giulia Turco

Nuovi sviluppi in casetta ad Amici 23 tra Holy Francisco e Sarah, tra i quali negli ultimi giorni era nata un’intesa speciale. Tra loro è scattato anche un bacio davanti alle telecamere, forse arrivato fin troppo in fretta, e così il cantante ora frena la ragazza, mettendo in chiaro come stanno le cose. Non a caso lui fuori avrebbe una fidanzata di nome Marika, con la quale la situazione non è ancora del tutto finita.

Il freno di Holy Francisco dopo il bacio a Sarah

Dopo il bacio scattato tra coccole ed effusioni, Holy Francisco sente di dover frenare la situazione con Sarah. Tra loro infatti, negli ultimi giorni il rapporto si è molto raffreddato. “Sto cercando di dirtelo nel modo più…”, si fa avanti il cantante. “Penso che da quando siamo qua dentro siamo stati molto vicini, ma non significa che stiamo insieme”, mette in chiaro. “So che non sei una bambina e che non lo pensi, ma in questo momento io non posso vivermela al massimo, perché ho altre cose al momento, sia fuori che qui dentro. Forse mi serve più che altro un’amica”. Sarah è evidentemente delusa: “Basta dirle le cose, ok, basta che ci chiariamo”.

La versione di Marika fidanzata di Holy Francisco

Non è escluso che il cantante possa aver avuto un contatto telefonico con la sua presunta fidanzata, una certa Marika, che sui social ha lasciato intendere di avere una relazione in corso con lui. “Ma siete fratelli?”, ha chiesto un utente sotto ad un video pubblicato dalla ragazza insieme ad Holy. “Stiamo insieme”, ha replicato lei. “Mi dispiace”, ha concluso il follower, con il like della ragazza. Contattata dal profilo Twitter AmiciNews, Marika ha fatto chiarezza sulle tempistiche: “Ci eravamo presi un po’ di tempo di pausa in cui ci sentivamo come se stessimo insieme e poi, circa una settimana fa, ci siamo lasciati del tutto”.

Il provvedimento disciplinare nei confronti di Ezio

Nel daytime andato in onda venerdì 13 ottobre, si è scoperto inoltre chi ha colpito il provvedimento disciplinare della settimana. Si tratta di Ezio, il cantante additato dal resto del gruppo come il più caotico in casetta, responsabile maggiormente delle mancate pulizie degli spazi comuni. Il provvedimento della produzione dunque si abbatte su di lui, che sarà penalizzato con la mancata esibizione nella puntata pomeridiana in onda domenica 15 ottobre. "Sono spiazzato", è stato il suo commento.