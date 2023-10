Anticipazioni Amici 23: “Un allievo salta la sfida per provvedimento disciplinare” La puntata del pomeridiano di Amici 23 di domenica 15 ottobre è stata registrata ieri: le anticipazioni di SuperGuidaTv rivelano che un allievo non si è esibito per via di un provvedimento disciplinare. “Celentano ha definito Nicholas l'”anti danza”, chi sono gli ospiti.

A cura di Gaia Martino

Ieri pomeriggio, giovedì 12 ottobre 2023, nello studio di Amici è stata registrata la nuova puntata del talent che andrà in onda domenica pomeriggio. Il 15 ottobre in onda su Canale 5 a partire dalle 14 circa, gli allievi si esibiranno davanti ai giudici e agli insegnanti per conquistare il loro banco e proseguire il cammino verso il Serale. Le anticipazioni di SuperGuidaTv.

Le anticipazioni della puntata di Amici del 15 ottobre

Altra puntata, altra sfida per i cantanti e ballerini di Amici 23. Lil Jolie, stando alle anticipazioni di SuperGuidaTv, si è posizionata prima nella classifica della sfida di canto: secondo Matthew, terzo Holden. Ultimo invece Holy che ha cantato Oroscopo di Calcutta. Si legge che Ezio non si sarebbe esibito a causa di un provvedimento disciplinare "per le condizioni di igiene in casetta": a detta dei suoi compagni sarebbe lui il più disordinato e il meno collaborativo. Un pomeriggio sfortunato per il cantante che, inoltre, ha svolto davanti a Rudy Zerbi il compito a lui assegnatogli: si legge che l'esibizione sarebbe stata insufficiente per il professore essendosi l'allievo bloccato durante la performance. Holden avrebbe vinto la gara inediti contro Sarah.

Simone, ballerino, si sarebbe posizionato primo nella classifica della sfida di ballo. Seconda Marisol, terzo Kumo. Alessandra Celentano avrebbe criticato Nicholas dopo il compito a lui assegnatogli: lo avrebbe definito ‘"l'anti-danza" si legge. Kumo avrebbe vinto la gara di improvvisazione: ballerà all'evento ufficiale di World of dance 2023. SuperGuidaTv scrive che essendo la registrazione durata più del tempo previsto, alcuni episodi e sfide saranno trasmesse nei daytime di lunedì e martedì prossimo.

Gli ospiti del quarto pomeridiano di Amici 23

Un'altra ex allieva presenterà al pubblico diAmici il suo nuovo album: domenica 15 ottobre 2023 Emma sarà ospite dello studio per cantare Iniziamo dalla fine, contenuto nel nuovo Souvenir, e per giudicare la gara di canto. Sergio Bernal Alonso, coreografo e ballerino spagnolo, sarà ospite della puntata e giudicherà la gara di ballo.