Chi sono gli allievi già noti ad Amici 23, dal figlio di Paolo Carta all’amica di Giulia Stabile La nuova classe di Amici 2023/2024 si sta pian piano formando. Tra gli allievi ci sono diversi nomi non nuovi alla scuola di Maria De Filippi e al mondo della musica. Da Holden, figlio del musicista e marito di Laura Pausini Paolo Carta, a diversi ballerini che vantano conoscenze nel talent show.

A cura di Giulia Turco

La nuova edizione di Amici 2023/2024 è iniziata, inizia il percorso della scuola che porterà i giovani talenti, sfida dopo sfida, verso il serale. La prima puntata del pomeridiano andata in onda domenica 24 settembre ha visto tornare in cattedra Anna Pettinelli, oltre alla riconferma di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto e di Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo. Dopo i provini, si presentano in studio anche i primi candidati allievi. Tra loro, anche quest’anno ci sono alcuni nomi non del tutto sconosciuti al mondo della musica.

Holden è il cantante nella scuola figlio di Paolo Carta

Il nome più conosciuto tra i primi allievi della classe di canto è senz’altro quello di Holden. All’anagrafe Joseph Carta, il cantante è il figlio del musicista Paolo Carta, attuale marito di Laura Pausini. Ha alle spalle alcuni anni di lavoro come rapper e come Producer e vanta già qualche conquista come il platino per uno dei suoi brani, ‘Na na na’. Cresciuto a pane e musica, il rapper di 23 anni è approdato al talent show con un nome che maschera le sue origini ed ha già conquistato un banco dopo essere stato scelto da Rudy Zerbi.

Chi sono i ballerini già noti alla scuola di Amici

Holden tuttavia non è l’unico nome che è risuonato familiare al pubblico di Amici. Per la categoria ballo, ad esempio, non è sfuggita la presenza di Chiara Porchianello, storica migliore amica di Giulia Stabile, oggi tra i professionisti della scuola. Il suo ingresso ha fatto discutere, ma come hanno sottolineato diversi spettatori, è da diversi anni che la ballerina tenta l’ingresso nella scuola. Conteso tra Celentano e Lo c’è anche Dustin, grande Amico di Isobel, considerata la pupilla della maestra di ballo lo scorso anno. Infine ci sono Mariasol e Nicholas, due ballerini che, come era accaduto con Mattia Zenzola, sono stati allievi per anni di Raimondo Todaro.