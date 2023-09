Anna Pettinelli ad Amici 23: “Maria mi ha detto di tornare, saremo di nuovo una squadra” Anna Pettinelli racconta com’è andato il colloquio con Maria De Filippi per stabilire il suo ritorno ad Amici: “Me lo ha chiesto come è nel suo stile. Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda”, spiega la speaker. “Ma lei sapeva che sarei tornata volentieri”.

A cura di Giulia Turco

Anna Pettinelli torna a far parte della squadra di Amici di Maria De Filippi. Dopo un anno di stop, che ha lasciato il posto da insegnante di canto ad Arisa, la speaker radiofonica sarà di nuovo in cattedra tra i docenti della scuola, pronta a scovare giovani e talentuosi cantanti e, cosa non da escludere, a scaldare gli animi in studio.

Il ritorno di Anna Pettinelli ad Amici e il rapporto con Rudy Zerbi

Arisa lascia dunque il testimone ad Anna Pettinelli, che torna ad un posto ormai affezionato. L’insegnante di canto sarà pronta a far scintille con Rudy Zerbi, come di consueto? D’altronde la sua personalità decisa e le sue prese di posizione talvolta piccate sono sempre state un must del programma, un elemento di show che non dispiace al pubblico di Canale 5. “Se non saremo d’accordo, non saremo d’accordo”, ha raccontato di recente a Superguidatv. “In tutto quello che vedete in tv tra me e Rudy non c’è niente di preordinato, nasce tutto all’impronta, non c’è un copione che seguiamo. Quindi se non saremo d’accordo probabilmente lo dimostreremo”.

In quanto alla possibilità di tornare in studio invece, Pettinelli ha raccontato com’è andata la conversazione con la padrona di casa. “Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda”, ha raccontato la speaker radiofonica in un’intervista rilasciata ai microfoni di TAG24. “Ma lei sapeva che sarei tornata volentieri, quindi è stato bello ricevere la telefonata di Maria e dire ‘siamo ancora una squadra’”, ha aggiunto.

La squadra di insegnanti di Amici 2023/2024

Per il resto, squadra che vince non si cambia. Resterà una certezza per il talent show di Maria De Filippi la presenza di Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e anche quella di Raimondo Todaro, nonostante i presunti dissapori insorti durante l’ultima edizione. Stando alle indiscrezioni invece, sarebbe ancora incerta la presenza di Emanuel Lo, come coach di ballo per i ragazzi del nuovo anno. In tanti tra gli spettatori affezionati del programma, sperano nel ritorno di Veronica Peparini, che ha lasciato Amici per dedicarsi a nuove esperienze un biennio prima, ma che di fatto non ha mai chiuso i rapporto con la squadra di Maria De Filippi, che per lei è come casa.