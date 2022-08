Veronica Peparini conferma l’addio ad Amici: “È stato un passaggio importante, ora posso fare tutto” “Amici è stata una cosa bella”, racconta Veronica a Peparini mettendo un punto alla sua esperienza professionale nel talent show di Maria De Filippi. “Devon tantissimo a quel programma, è stata una scuola anche per me”. Al suo posto dovrebbe esserci il ballerino e coreografo Emmanuel Lo.

A cura di Giulia Turco

Veronica Peperini non sarà più un’insegnante della scuola di Amici. La conferma arriva dalla coreografa che si è lasciata andare nel corso di una video intervista con Lorella Cuccarini. Le voci sulla mancata riconferma per la cattedra di danza si rincorrevano da giorni, ma finora Veronica non aveva mai messo in chiaro le sue intenzioni. Ora è certo che Alessandra Celentano dovrà trovarsi una nuova rivale con la quale scontrarsi.

L'addio di Veronica Peparini al talent show di Maria De Filippi

La sua esperienza ad Amici si conclude dopo quasi 10 anni dal suo ingresso nel cast del programma. La prima edizione che ha visto Veronica Peparini entrare nella scuola è stata quella del 2013 e da allora ha avuto modo di lavorare con anche al fianco del fratello Giuliano Peparini che, fino a pochi anni prima, è stato direttore artistico del programma. È un'esperienza unica che non dimenticherà. “Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante”, spiega Veronica Peparini mettendo un punto al suo percorso professionale nel talent show di Maria De Filippi. “Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti”, ammette già con un accenno di nostalgia.

Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto nei periodi in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale. È stato come un rodaggio, perché Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici penso che tu possa fare tutto.

Emanuel Lo sostituisce Veronica Peparini ad Amici

Secondo recenti indiscrezioni, a prendere il posto di Veronica Peparini per la cattedra di danza sarà Emanuel Lo, ballerino e coreografo che si alternerà ad Alessandra Celentano e a Raimondo Todaro, riconfermato per la cattedra di latino. Emanuel, che è per la cronaca anche il compagno della cantante Giorgia, non è un volto del tutto nuovo al talent show di Maria De Filippi: nel 2016 infatti era già stato nella trasmissione come insegnante di hip hop.