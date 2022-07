Anna Pettinelli: “Con Rudy Zerbi ad Amici altro che scaramuccia, mi sta veramente antipatico” Anna Pettinelli a Un Caffè Con di Lorella Cuccarini ha parlato del suo percorso ad Amici come insegnante e del rapporto conflittuale con Rudy Zerbi: “Mi sta davvero antipatico”, poi i ricordi di Temptation Island.

A cura di Gaia Martino

Anna Pettinelli è stata ospite di Un Caffè Con di Lorella Cuccarini. L'insegnante di Amici ha scelto per la sua rubrica la sua (forse ex) collega, a quanto pare non dovrebbe essere ancora nel cast della nuova edizione del talent show. La voce di radio RDS ha raccontato del suo lavoro ed anche del percorso come prof nel programma di Maria De Filippi: ormai noto a tutti è il suo rapporto conflittuale con Rudy Zerbi dopo le numerose liti. A Lorella Cuccarini ha confessato "Lui mi sta antipatico", poi "Non sono diplomatica, dico cose scomode. Ho perso lavori per questo motivo".

Anna Pettinelli sul rapporto con Rudy Zerbi

Ospite della rubrica di Lorella Cuccarini Anna Pettinelli ha parlato di Rudy Zerbi, l'insegnante di canto di Amici di Maria De Filippi spesso stato suo "nemico". "La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre" ha confessato la speaker, aggiungendo di rispettarlo come persona ma di sentirsi lontana anni luce dai suoi modi di pensare: "Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo proprio lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune. Proprio nessuno".

L'avventura a Temptation Island con Stefano Macchi

Nel 2019 ha partecipato a Temptation Island Vip insieme a Stefano Macchi, il suo ormai ex compagno. Accettò di partecipare solo ad una condizione, di poter sentire la figlia tutti i giorni. La loro esperienza è terminata insieme, uscendo dal villaggio delle tentazioni mano nella mano, ma i problemi poi sono arrivati fuori. La speaker e prof di Amici ha raccontato che una volta fuori, nel rivedere le puntate litigarono ogni giorno.