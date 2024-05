video suggerito

Petit a Marisol ad Amici 23: “Ho tante paure, ci sto malissimo. Ti amo Mary” Marisol e Petit nella casetta di Amici, durante la notte, si sono confrontati sul loro rapporto. Il cantante ha confessato di provare molta paura: teme che il loro rapporto possa rompersi una volta terminato il programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

73 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marisol e Petit nella scuola di Amici di Maria de Filippi hanno parlato del loro rapporto nato all'interno del talent. Nel daytime andato in onda oggi è stato mostrato il momento in cui i due allievi, nella notte, si sono lasciati andare ad alcune confessioni. Dopo un breve confronto sul letto, il cantante si è dichiarato alla fidanzata: "Ti amo Mary, non voglio perderti".

Le parole di Petit a Marisol

Petit e Marisol nella notte, sul letto, hanno confessato le loro paure. Vedendo la fidanzata con il muso, Petit le ha chiesto: "Ma non stai più bene?". "Hai la stessa impressione che ho anche io alcune volte, di te. Tranne quando mi cerchi", ha risposto lei. "Io ho tanta paura" – ha continuato lui – "Ho paura che non riusciamo a viverci fuori. Abbiamo fatto tanto senza fare niente, non siamo andati al ristorante insieme, non abbiamo viaggiato, io vorrei fare questo. Ma tu, con tutti i miei difetti, vedo quanto ci tengo a te. Tu sei una che quando discutiamo, ci allontaniamo, te ne rimani per i ca**i tuoi. Io se ci allontaniamo vengo da te, per capire, per risolvere". La ballerina ha commentato: "Non riesco a fingere o cercare di attenuare quello che provo". Petit ha preso di nuovo parola: "Io pure se sto inca**ato con te, non ce la faccio. Però perché dobbiamo discutere? A cosa serve? Io ci sto malissimo. Ti amo mari, tanto. Non voglio perderti", le parole prima di abbracciarla forte.

Le anticipazioni del Serale di sabato 4 maggio

Sabato 4 maggio, in prima serata su Canale5, andrà in onda la nuova puntata del Serale di Amici 23. Stando alle anticipazioni, due allievi sono finiti al ballottaggio finale e uno tra loro sarebbe già stato eliminato (SPOILER QUI). Il guanto di sfida di cui si è parlato nel daytime oggi, che dovrebbe vedere Holden e Mida protagonisti, non si sarebbe svolto, bensì sarebbe stato vinto "a tavolino" da Mida.