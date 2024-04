video suggerito

Nicholas attacca Mida ad Amici 23: “Parac*lo, non ho capito chi è davvero”, la reazione del cantante “Penso che sia un parac*lo, non ho capito chi sia davvero. Non mi sono piaciuti i suoi comportamenti”, sono state le parole di Nicholas Borgognoni nei confronti dell’ex compagno Mida, ancora in gara ad Amici 24. Agli ex allievi era stato chiesto di giudicare una esibizione. “Non me lo aspettavo”, ha commentato il cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

La finale di Amici 24 si avvicina. Agli ex allievi del programma è stato chiesto di commentare le esibizioni dei compagni ancora in gara, Dustin e Marisol per la categoria ballo, Mida, Petit, Holden, Sarah e Martina per quella di canto. Oltre a complimenti per il percorso fatto in questi mesi, ci sono stati anche diverse critiche, come quelle che il ballerino Nicholas ha rivolto a Mida.

Il commento di Nicholas su Mida

Come si è visto nel daytime del 30 aprile, gli ex allievi del programma sono stati convocati di nuovo in studio per commentare le esibizioni dei compagni ancora in gara, i quali hanno scelto di mostrare una performance che secondo loro era andata meglio delle altre. Giunto il turno di Mida, l'ex ballerino Nicholas non ha risparmiato critiche nei suoi confronti, andando oltre la singola esibizione e commentando il comportamento avuto nei mesi passati insieme:

Penso che artisticamente abbia fatto un percorso di miglioramento, anche sulle cover, ma in questa esibizione manca qualcosa. Parlando del lato comportamentale di Mida, penso sia un grande parac*lo. Non mi è piaciuto come si è comportato ultimamente, fossi stato in Casetta sarei intervenuto probabilmente, perché non si gioca con i sentimenti altrui e penso che lui abbia giocato abbastanza. Ho visto delle scene che mi hanno fatto dire, ma chi è mida? Non l'ho capito. La scena più eclatante per me quando ha detto ‘se fossi stato al ballottaggio con Gaia me ne sarei andato'. Conoscendolo, è un gesto che non avrebbe fatto.

La reazione di Mida: "Ci sono rimasto male"

Mida non si aspettava un commento del genere da parte di Nicholas, che riteneva un suo amico. "Ci rimango male. Cosa c'entra questa cosa con l'esibizione?", ha commentato il cantante dopo aver visto il filmato. L'allievo crede che in realtà sia lui diverso da come si è mostrato durante il programma e non viceversa: "Non sono stato parac*lo, se fossi finito al ballottaggio con Gaia l'avrei fatto davvero. Non me l'aspettavo, è lui il parac*lo. Avevo solo belle parole, mi aspettavo un commento sulla performance e basta".