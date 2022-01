Non mi lasciare, le anticipazioni della seconda puntata del 17 gennaio: Elena indaga su Pietro Le anticipazioni del terzo e del quarto episodio inclusi nella seconda puntata di Non mi lasciare, la nuova fiction in onda lunedì 17 gennaio su Rai1.

Non Mi Lasciare è la nuova fiction di Rai1 incentrata sulle indagini del vicequestore Elena Zonin, interpretata da Vittoria Puccini. La storia si muove in una Venezia dai toni cupi mentre la protagonista indaga su un traffico di minori. Non mi lasciare è una fiction televisiva diretta da Ciro Visco. Ogni puntata si compone di due episodi: la seconda puntata è prevista per lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 21.20 su Rai1.

Le anticipazioni del terzo episodio: Elena riprende le indagini

Dopo quello che abbiamo visto nella prima puntata, l'affare si ingrossa per il vicequestore Elena Zonin che dovrà superare nuovi conflitti, legati alla storia di un altro personaggio, Angelo. Anche nella seconda puntata, quindi, assisteremo a due episodi. Vediamo nel dettaglio, le anticipazioni dell'episodio 3: Angelo si ritrova prigioniero in una stanza buia. Elena ottiene finalmente il permesso di riprendere le indagini. Ad affiancarla, però, ci sarà una task force specializzata contro la rete di pedofili. Elena, insieme alla task force, scopre che Gilberto credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia e che il ragazzo, convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca.

Le anticipazioni del quarto episodio: la scoperta di Elena

Vediamo nel dettaglio, le anticipazioni dell'episodio 4. Pietro Tomà è il nome dell'uomo che ha rapito Gilberto. Dalle indagini, risulta che l'uomo è cresciuto in un orfanotrofio. Con l'aiuto di Daniele, Elena riesce a intrufolarsi a casa sua e scopre che è implicato in una serie di rapimenti.

Come vedere la seconda puntata di Non mi lasciare

La seconda puntata di Non mi lasciare va in onda il 17 gennaio 2022 su Rai1. Si può guardare in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay. Si può anche recuperare on demand sulla stessa piattaforma che è accessibile a tutti gli utenti registrati e maggiorenni sui dispositivi smart, tablet o via Web. È possibile vedere la puntata in replica in tv, trasmessa ogni mercoledì alle 21.20 su Rai Premium.