Non mi lasciare, la nuova fiction di Rai1 con Vittoria Puccini e Alessandro Roia: cast e trama Non mi lasciare è la nuova fiction di Rai1 con protagonisti Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. La serie thriller in 4 puntate, ambientata a Venezia, è diretta da Ciro Visco e andrà in onda a partire da lunedì 10 gennaio.

A cura di Daniela Seclì

Non mi lasciare è la nuova fiction di Rai1 con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. È una serie thriller composta da otto episodi e quattro puntate, diretta da Ciro Visco. La trama è ambientata a Venezia, la fiction è stata girata a Venezia, ma anche a Milano, Roma e in provincia di Rovigo, precisamente ad Adria, Fratta Polesine, Papozze, Ariano Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po. Vittoria Puccini interpreta Elena Zonin, vice questore del CNCPO (Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online) e indaga su una rete di pedofili. Il suo lavoro la costringerà a lasciare Roma, per tornare a Venezia da cui era scappata vent'anni prima. L'appuntamento è alle ore 21:25.

Non mi lasciare, anticipazioni prima puntata

La prima puntata della serie tv Non mi lasciare, va in onda lunedì 10 gennaio alle ore 21:25. Nell'episodio 1, Elena Zonin indaga sulla morte del giovane Gilberto Ballarin, il cui corpo è stato ritrovato nella Laguna di Venezia. Il vice questore ha un terribile sospetto. Ritiene, infatti, che l'adolescente sia stato rapito e messo in vendita da pedofili, a cui lei dà la caccia da tempo. Nelle indagini è affiancata dal vice questore Daniele Vianello. Nell'episodio 2 – Angelo scappa dalla casa famiglia e si reca a Venezia per conoscere Elisa, una ragazza con cui chatta. Intanto Elena e Daniele incastrano un delinquente soprannominato il Cioro. È l'ultimo ad avere visto Gilberto vivo, ma dice di non averlo ucciso. Elena gli crede.

Il cast: attori e personaggi

Vittoria Puccini interpreta Elena Zonin;

Alessandro Roia interpreta Daniele Vianello;

Sarah Felberbaum interpreta Giulia Vianello;

Maurizio Lombardi interpreta Ernesto Fortin;

Sandra Ceccarelli interpreta Serena Misuri;

Massimo Rigo interpreta Vincenzo Molli; Ivan Zerbinati interpreta Augusto Ripetti; Eugenio Franceschini interpreta Luigi Fornari; Federica Girardello interpreta Emilia Zirri; Gianmaria Martini interpreta Andrea Maffetti; Riccardo Leonelli interpreta Pietro Tomà; Sergio Albelli interpreta Francesco Bianchi; Nicola Pannelli interpreta Vittorio Ravagnin; Andrea De Manincor interpreta Luciano Ballarin; Demetra Bellina interpreta Marta Ballarin; Mattia Sontacchi interpreta Gilberto Ballarin; Duccio Gallorini interpreta Angelo Bassano; Vincenzo Tosetto interpreta Giancarlo Lucetti; Lorenzo Dellapasqua interpreta Diego.

Non mi lasciare, trama della fiction con Vittoria Puccini

Una scena della serie Non mi lasciare

Il vicequestore Elena Zonin si occupa di crimini informatici e da tempo dà la caccia a una rete di pedofili. Lavora a Roma, ma quando un bambino viene ritrovato morto a Venezia parte subito. Venezia è una città a cui Elena è legata. Viveva lì, ma da vent'anni è andata via per un motivo misterioso. Quando torna, ritrova l'ex fidanzato Daniele, anche lui poliziotto. Ora è sposato con Giulia, che all'epoca era la migliore amica di Elena. Presto, Daniele ed Elena si ritroveranno invischiati in un caso che potrebbe costare loro la vita.

Quante puntate sono e come vederle in streaming e in replica su Raiplay

La serie Non mi lasciare è composta da 8 episodi e 4 puntate. Per assistere alla fiction basterà sintonizzarsi su Rai1, alle 21:25 del lunedì sera. Se impossibilitati, basterà collegarsi a RaiPlay per vedere gli episodi in streaming e in replica dopo la messa in onda. Ecco la programmazione che risulta al momento: