Dov’è stata girata Non mi lasciare, le location della serie con Vittoria Puccini ambientata a Venezia Dopo il debutto di lunedì 10 gennaio, torna questa sera su Rai 1 Non mi lasciare, la nuova fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roia. L’attrice interpreta il vicequestore Elena Zanin; la serie è ambientata a Venezia.

A cura di Giusy Dente

in foto: Vittoria Puccini e Alessandro Roia, Instagram @rai1official

Questa sera torna su Rai 1 in prima serata la fiction Non mi lasciare. Al suo debutto (lunedì 10 gennaio) la serie, che vede protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Roia, ha avuto un ottimo risultato: ha conquistato il 20.3% di share, imponendosi anche sul Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. L'attrice interpreta il vicequestore Elena Zanin, esperta in crimini informatici contro l'infanzia e pedopornografia in rete. La donna ha un passato misterioso e fa ritorno a Venezia, la sua città natale, per svolgere alcune indagini. Proprio nel capoluogo veneto la serie è stata girata quasi per intero, garantendo agli spettatori di godere anche delle bellezze artistiche del posto e dei suggestivi scorci cittadini tra i canali, i porticati, i vicoli, i sestieri e la laguna.

in foto: Venezia, Instagram @vittoriapucciniofficial

Non solo i sestieri di Venezia, anche Roma e Milano tra le location

Tra bellezze paesaggistiche e artistiche, la fiction Non mi lasciare ha sicuramente le sue location come punto forte. Impossibile non lasciarsi affascinare dalla Venezia, dove la storia è ambientata. La città ha infatti ospitato tra 2020 e 2021 i principali set delle riprese. Nelle scene è possibile riconoscere la Basilica di Santa Maria della Salute, il Palazzo Ducale, Palazzo Franchetti, la Basilica di San Marco, tutti luoghi simbolo della città lagunare, un posto unico nel suo genere. La città è stata scelta proprio perché affascinante e misteriosa.

in foto: Venezia, Instagram @vittoriapucciniofficial

In qualche modo la storia di Elena Zanin ne è lo specchio perfetto, perché la donna si trascina dietro diversi ‘fantasmi' e ha diverse ombre nel suo passato, che tiene nascoste. I quartieri (o sestieri) principalmente visibili sono due: Cannaregio e Castello. Il primo essendo il quartiere ebraico della città (l'ex ghetto del XVI secolo) è caratterizzato dalla presenza di sinagoghe anche molto antiche, edifici che si affiancano alla parte più moderna della zona fatta di locali, bar, negozi e ristoranti. Il secondo alterna vie per lo shopping a numerosi spazi verdi.

Leggi anche Dove è stato girato Imma Tataranni 2, tutte le location della serie

in foto: Venezia, Instagram @vittoriapucciniofficial

Al di fuori di Venezia ma rimanendo entro i confini del Veneto, sono stati coinvolti nelle riprese anche diversi comuni della provincia di Rovigo e del Polesine (Porto Tolle, Fratta Polesine, Ariano Polesine). Spostandoci nelle altre regioni d'Italia, alcune scene sono state girate anche a Milano e Roma. Proprio dalla Capitale va via la protagonista, alla volta della sua città d'origine, per approfondire un caso importante per la sua carriera e forse anche per fare finalmente pace col proprio passato.