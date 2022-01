Non mi lasciare con Vittoria Puccini e il Grande Fratello Vip, chi ha conquistato gli ascolti tv Nella serata di lunedì 10 gennaio 2022 a vincere la consueta sfida degli ascolti tv è stata la fiction “Non mi lasciare” con Vittoria Puccini e Alessandro Roja, seguita a ruota dal Grande Fratello Vip su Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di lunedì 10 gennaio 2022, che ha decretato la fine delle festività natalizie, ha visto il pubblico italiano particolarmente attivo e distribuito su più fronti. La nuova produzione Rai con protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Roja, ovvero "Non mi lasciare", trasmessa in prima serata su Rai1, ha generato la curiosità del pubblico che, infatti, ha seguito la prima puntata con un certo interesse, superando i 4 milioni di telespettatori e dimostrando che la fiction firmata Rai attira una certa . Su Canale 5, intanto, il Grande Fratello Vip continua la sua ascesa e si conferma come uno degli show più seguiti dell'emittente, superando nel primo appuntamento settimanale i 3 milioni di telespettatori. Anche Report sfiora i due milioni di telespettatori, confermandosi come una delle trasmissioni più apprezzate della terza rete della Rai,

Ascolti tv lunedì 10 gennaio 2022

Nella serata di ieri, lunedì 10 gennaio 2022, su Rai1 la prima puntata della fiction Non mi Lasciare ha catturato l'attenzione di 4.561.000 spettatori guadagnando uno share del 20.3%. Su Canale5 la 33esima puntata del Grande Fratello Vip si è rivelata la scelta di 3.375.000 spettatori arrivando ad uno share del 21.4% . Su Rai2 Delitti in Paradiso è stato visto da 1.000.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha segnato 935.000 spettatori registrando il 4.4% di share. Su Rai3 Report ha interessato 1.907.000 spettatori conquistando l’8.4% . Su Rete4 Quarta Repubblica ha conquistato l'attenzione di 793.000 spettatori e il 4.4% di share. Su La7 The International registra 680.000 spettatori con il 3%di share. Su Tv8 Creed – Nato per combattere ha raggiunto i 248.000 spettatori con l'1.2% di share. Sul Nove Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills è stato seguito da 321.000 spettatori pari all’1.4%.