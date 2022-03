Dove è stato girato Studio Battaglia, le location della serie ambientata a Milano Studio Battaglia è la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Lunetta Savino, in onda da martedì 15 marzo 2022. La serie è ambientata a Milano. Scopriamone tutte le location.

A cura di Clara Salzano

Studio Battaglia, la nuova fiction di Rai 1

Da martedí 15 marzo 2022 va in onda Studio Battaglia, la nuova fiction di Rai 1 diretta da Simone Spada e Jacopo Boncivini, con protagoniste Barbora Bobulova e Lunetta Savino. La fiction è l'adattamento italiano della serie originale della BBC "The split" e racconta la storia delle quattro donne dello studio legale Battaglia specializzato in diritto di famiglia. La serie è ambientata a Milano dove si svolgono le vicende di Marina Battaglia e delle sue tre figlie, tutte avvocatesse. Scopriamo le location della nuova fiction di Rai 1.

Le quattro donne protagoniste di Studio Battaglia

Studio Battaglia è ambientato a Milano, ecco le location

Studio Battaglia è lo studio legale di Marina, Anna, Nina e Viola, quattro avvocatesse specializzate in diritto di famiglia. Le vicende della nuova fiction di Rai 1 sono ambientate a Milano ed è il capoluogo meneghino a fare da location principale della serie.

Una ripresa di Porta Nuova a Milano nella serie Studio Battaglia

Sono diversi i luoghi iconici di Milano che la fiction Studio Battaglia mostra sul piccolo schermo. Lo studio legale protagonista della fiction e quello rivale, Zander e Associati, dove Anna Battaglia inizia a lavorare, si trovano in alcune delle zone più rinomate della città da CityLife a Porta Nuova.

Lo studio Zander e Associati, concorrente allo Studio Battaglia, nella zona di Porta Nuova

Dal Bosco Verticale al Palazzo della Regione Lombardia, sono numerosi gli edifici iconici di Milano che si riconoscono nella fiction Studio Battaglia. La serie è stata girata principalmente a Milano e si muove in varie zone del centro della città fino anche alla periferia.

Il Bosco verticale sullo sfondo dello studio dove lavora Anna Battaglia

Nelle riprese della serie Studio Battaglia si notano anche alcuni dei monumenti più importanti del capoluogo meneghino come il Duomo di Milano, il Castello Sforzesco con il suo parco Sempione e l'Arco della Pace.

Il Duomo di Milano in una ripresa di Studio Battaglia

L'Arco della Pace di Milano, all'estremità nord di Parco Sempione, è presente in diverse scene della fiction Studio Battaglia come la dichiarazione d'amore ricevuta da Viola Battaglia.

L’Arco della Pace di Milano nella serie Studio Battaglia

Dove sono state girate le scene interne della fiction con Lunetta Savino

Milano è la co-protagonista silente della nuova fiction di Rai 1. Tutte le scene esterne di Studio Battaglia battaglia sono tate girate nel capoluogo meneghino ma sono numerose anche le scene d'interno della serie.

Lo Studio Battaglia con vista sui grattacieli di CityLife a Milano

Le vicende della fiction si svolgono tra aule di tribunali e studi legali che si trovano proprio negli edifici di prestigio situati nelle zone di City Life e Porta Nuova con i loro iconici grattacieli che svettano su Milano.