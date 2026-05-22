Il Paradiso delle Signore, oggi in onda l’ultima puntata: come finisce e come cambia il palinsesto Rai

Venerdì 22 maggio va in onda l’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore. La fiction di Rai1 tornerà a settembre, dopo lo stop per l’estate. In questo finale di stagione alcune storie si chiuderanno, altre invece lasceranno spazio a spunti che si svilupperanno nei nuovi episodi.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 maggio, va in onda l'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore con il finale di stagione della fiction. Alcune storie, come quelle di Rosa e Mirella, potrebbero avere dei risvolti inaspettati. Non mancheranno addi che, però, apriranno la strada a nuovi arrivi nella prossima stagione. In vista dell'estate, come di consueto, si lascerà spazio a una nuova programmazione televisiva.

Come finisce l’ultima puntata de Il paradiso delle signore

Nell'ultima puntata del Paradiso delle Signore alcune storie arriveranno a compimento, mentre altre lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Rosa finalmente sarà fuori pericolo dopo l'intervento, mentre la vicenda di Mirella, dopo il ritorno di Luigi, sembrerà virare verso nuove possibilità, nonostante alcune paure non del tutto superate, grazie alla presenza di Mimmo che le starà accanto, facendole capire cosa è meglio per lei e la sua famiglia. Un altro punto di svolta potrebbe esserci anche per Odile che, dopo aver fatto un gesto verso Matteo, potrebbe mettere a tacere i dubbi del passato che ostacolavano un nuovo incontro tra i due. Intanto zia Sandra, Irene e Johnny si chiariranno e questo darà ai due la possibilità di viversi il presente con uno spirito diverso. Non mancheranno, poi, i festeggiamenti per il Giro d'Italia anche al Paradiso. Ci sarà anche qualche saluto, forse definitivo, che però già cela una nuova storia pronta a svilupparsi nella prossima stagione.

Il nuovo palinsesto tv Rai: cosa va in onda al posto della fiction

Il pomeriggio di Rai1, da settembre a maggio, vede la presenza del Paradiso delle Signore dalle 16:10. Con l'inizio della stagione estiva, dopo la conferma de La Volta Buona di Caterina Balivo tutto giugno e anche di Alberto Matano con La Vita in Diretta, è probabile che ci sia un cambiamento nel palinsesto che toccherà proprio i due programmi che, quindi, potrebbero cambiare orario in attesa che la fascia scoperta possa essere occupata da altro.