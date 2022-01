Non mi lasciare 2 si farà? Ultima puntata e ipotesi seconda stagione della serie con Vittoria Puccini La fiction di Rai1 Non mi lasciare è giunta all’ultima puntata. Il finale di stagione della serie con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum segnerà l’addio a Elena Zonin o si farà la seconda stagione?

A cura di Daniela Seclì

La serie Non mi lasciare è arrivata al finale di stagione. L'ultima puntata della fiction con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum andrà in onda lunedì 31 gennaio. Gli spettatori si sono appassionati a Elena Zonin e alle sue indagini. Non mi lasciare 2 si farà? Ci sarà la seconda stagione e dunque nuove puntate? Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Non mi lasciare, cosa sappiamo della seconda stagione

La fiction Non mi lasciare, sembra essere stata concepita come una miniserie. Alessandro Roia, che nella serie di Rai1 interpreta Daniele Vianello, intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni, ha anche chiarito di "non essere un fan della lunga serialità" e ha aggiunto: "Per ora non ho altre fiction in ballo. Però ho in uscita la nuova versione di ‘…altrimenti ci arrabbiamo!', ma non posso svelare di più". Insomma, nessun cenno a un eventuale ritorno sul set per nuove puntate di Non mi lasciare. Non è da escludere, però, che i tempi siano prematuri per parlarne. Anche la Rai al momento tace. Gli ascolti registrati dalla fiction, però, sono stati di tutto rispetto e non è detto che non vengano messe in cantiere nuove indagini per Elena Zonin. Ecco i dati che sono stati riportati dalle prime tre puntate:

La prima puntata di Non mi lasciare, in onda lunedì 10 gennaio, è stata seguita da 4.561.000 spettatori pari al 20.3% di share;

La seconda puntata di Non mi lasciare, in onda lunedì 17 gennaio, è stata seguita da 4.312.000 spettatori pari al 19.57%;

La terza puntata di Non mi lasciare, in onda lunedì 24 gennaio, è stata seguita da 3.751.000 spettatori pari al 16.3% di share.

Ultima puntata di Non mi lasciare: il finale di stagione

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Non mi lasciare, hanno svelato qualche dettaglio in più sul finale di stagione. Elena, dopo avere avuto un incidente, viene ricoverata in ospedale. Qualcuno approfitta del fatto che sia fuori gioco, per rubare i documenti sull'orfanotrofio che conservava in auto. Intanto, Daniele scopre dove si nasconde Andrea, ma l'uomo – che ha tenuto in ostaggio Angelo – riesce a scappare. Elena e Daniele ascoltano numerosi testimoni che ricostruiscono la drammatica storia di abusi dell'orfanotrofio. Ma un colpo di scena, spariglierà le carte ancora una volta.