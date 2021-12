Sissi, anticipazioni seconda puntata del 4 gennaio: l’imperatrice non si concede e Franz la tradisce Le anticipazioni della seconda puntata della serie Sissi, fiction con Dominique Devenport e Jannik Schümann. I nuovi episodi andranno in onda martedì 4 gennaio 2022 alle ore 21:25 su Canale5.

Le anticipazioni della seconda puntata della serie Sissi, in onda martedì 4 gennaio 2022 alle ore 21:25 su Canale5. Nella nuova puntata della fiction con Dominique Devenport e Jannik Schümann, Sissi dovrà fare i conti con le difficoltà della vita coniugale con Franz e con le rigide regole di corte. L'imperatrice si vedrà costretta a sopportare i tradimenti del marito e la lontananza dell'amica Fanny. Ecco cosa succederà negli episodi 3 e 4.

Sissi, anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata della serie Sissi, in onda martedì 4 gennaio su Canale5. Episodio 3 – Sissi ha sposato Franz. Anziché iniziare una felice vita coniugale, i due si ritrovano a fronteggiare difficoltà sempre più grandi. Sissi è ancora troppo giovane e non se la sente di consumare la prima notte. Il marito da una parte la comprende, ma dall'altra non esita a infilarsi in altri letti e cercare compagnia altrove. Sissi spera almeno di poter condividere la rigida vita di corte con l'amica Fanny, ma anche questa possibilità le viene preclusa. La donna, una ex prostituta, viene reputata inadeguata. Fanny viene cacciata dal castello e si ritrova da sola, sotto la pioggia. Tre malintenzionati sono pronti ad aggredirla, ma un patriota ungherese di nome Lajos accorre in suo soccorso. L'uomo ha una missione: uccidere Franz. Intanto, Sissi trascorre una notte intera ad attendere il suo sposo, ma lui non arriva.

L'arciduchessa inasprisce il suo controllo su Sissi

Episodio 4 – Sissi e Franz, dopo un inizio in salita, consumano il matrimonio. La giovane donna inizia ad avvertire il desiderio di maternità e fa tutto il possibile per essere all'altezza della vita di corte e rendere orgoglioso il suo sposo. Va a trovare Fanny, che le dà dei consigli per restare incinta al più presto. Nuovi guai, però, sono all'orizzonte per Sissi. L'arciduchessa, infatti, scopre che la moglie di suo figlio si reca nei bassifondi per incontrare Fanny. Così, fa in modo che venga tenuta sotto controllo. In Ungheria si fa sempre più evidente il malcontento del popolo verso la casa regnante.