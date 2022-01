Sissi 2 si farà, quando andrà in onda la seconda stagione con Dominique Devenport e Jannik Schümann Il finale di stagione di Sissi, non sarà un addio all’imperatrice d’Austria e a Franz. In Germania, infatti, hanno già annunciato che la seconda stagione si farà. In arrivo, dunque, nuove puntate. Ecco quando potrebbe andare in onda Sissi 2.

A cura di Daniela Seclì

Martedì 11 gennaio, in onda su Canale5 il finale di stagione di Sissi, serie tedesca con Dominique Devenport e Jannik Schümann. In tre puntate e sei episodi, è stata ripercorsa la storia dell'Imperatrice d'Austria e il suo matrimonio con Franz, sebbene in modo romanzato. La terza puntata, costringerà gli spettatori a dire addio alla serie? Ci sono buone notizie. Sissi 2 si farà. La seconda stagione è già stata annunciata.

Sissi 2 si farà, nuove puntate in arrivo

L'annuncio della seconda stagione di Sissi è stato dato già ad ottobre 2021. Hauke Bartel, che si occupa di selezionare le fiction in onda sul canale televisivo tedesco RTL, ha parlato con entusiasmo di questo progetto riuscito e venduto in tutto il mondo. L'obiettivo di raccontare Sissi, ma in una chiave moderna, sembra sia stato centrato. In occasione della proiezione in anteprima a CanneSeries – Cannes International Series Festival, Bartel ha spiegato:

"Il nostro obiettivo era quello di far rivivere la storia di Sissi, raccontandola in modo diverso, da una prospettiva moderna. La casa di produzione Story House ha fatto un ottimo lavoro. Ecco perché sono molto lieto non solo di celebrare la prima mondiale di Sissi a Cannes, ma anche di annunciare che l'entusiasmante storia dell'imperatrice austriaca avrà una seconda stagione che andrà in onda su RTL+ e su RTL".

Seconda stagione di Sissi, quando andrà in onda

Sissi ha ottenuto un buon riscontro su Canale5. La prima puntata, trasmessa martedì 28 dicembre, è stata seguita da 3.383.000 spettatori pari al 16.7% di share. La seconda puntata, trasmessa martedì 4 gennaio, invece, è stata seguita da 2.994.000 spettatori pari al 14.1% di share. Ora la palla passa a Mediaset, che dovrà decidere – qualora non lo abbia già fatto – se acquisire i diritti della seconda stagione di Sissi. Secondo quanto riportano alcuni media tedeschi come TvMovie, è probabile che le riprese inizino in primavera e Sissi 2 vada in onda a dicembre 2022, nel periodo natalizio, come avvenuto per la prima stagione. Insomma, dopo un finale di stagione ricco di colpi di scena, non resta che attendere i nuovi episodi.