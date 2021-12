Sissi: trama, cast e puntate della serie evento di Canale5 con Dominique Devenport e Jannik Schümann Da martedì 28 dicembre, va in onda su Canale5 la serie evento Sissi. A interpretare Elisabetta d’Austria-Ungheria è l’attrice Dominique Devenport. Jannik Schümann, invece, interpreta il kaiser Franz Josef.

A cura di Daniela Seclì

Da martedì 28 dicembre, in onda su Canale5 la serie evento Sissi. Stavolta l'imperatrice d'Austria, resa indimenticabile da Romy Schneider, è interpretata dall'attrice Dominique Devenport, mentre a vestire i panni dell'imperatore Franz (Francesco Giuseppe) è l'attore Jannik Schümann. La miniserie, che riporta in scena i fatti storici, è composta da sei episodi e tre puntate ed è stata girata tra Baviera e Baltico. In Germania ha ottenuto grande riscontro. La serie sta andando in onda anche in Francia e in Austria e i diritti sono stati venduti in 120 Paesi. Ecco tutto ciò che c'è sa sapere sulla serie evento.

Sissi, anticipazioni prima puntata del 28 dicembre

Le anticipazioni della prima puntata di Sissi, in onda martedì 28 dicembre su Canale5. Episodio 1 – Elisabetta di Baviera, detta Sissi, è la secondogenita del duca Massimiliano di Baviera e della duchessa Ludovika. È una giovane donna che non ama le formalità di corte, ma coltiva il suo spirito libero e selvaggio. La madre le chiede di presenziare all'annuncio del fidanzamento della sorella Helene di Baviera, detta Nene, con l'imperatore Francesco Giuseppe. Sissi, prima della cerimonia, si avventura per i boschi a cavallo e così incontra Franz, non sa ancora che quell'uomo affascinante è il futuro sposo di sua sorella.

Episodio 2 – Franz, perdutamente innamorato di Sissi, decide di sposare lei anziché Nene. Sissi ricambia il suo amore, perciò accetta. La sorella Helene, le insegna come comportarsi a corte, ma anche come gestire la vita di coppia. Il padre di Sissi, il duca Max, che conosce bene la figlia, non è favorevole all'idea che si sposi subito. Sa che è uno spirito libero, che potrebbe solo soffrire nelle restrizioni previste non solo dalla vita matrimoniale, ma anche da quella di corte. Così, litiga con Franz. Franz lascia la casa di Sissi furioso, la donna lo insegue a cavallo e scopre che è entrato in un bordello. Si introduce anche lei, incuriosita, e conosce Fanny, la prostituta che diventerà sua inseparabile amica.

Il cast di Sissi: attori e personaggi

Dominique Devenport interpreta Sissi; Jannik Schümann interpreta il kaiser Franz Josef; Désirée Nosbusch interpreta l'arciduchessa Erzherzogin Sophie Friederike von Bayern; David Korbmann interpreta il conte Grünne; Tanja Schleiff interpreta la contessa Esterházy; Paula Kober interpreta Fanny; Julia Stemberger interpreta la duchessa Ludovika di Baviera; Pauline Rénevier interpreta la duchessa Helene "Nené" di Baviera; Marcus Grüsser interpreta il duca Max di Baviera; Giovanni Funiati interpreta il conte Andrassy; Yasmani Stambader interpreta Bela.

La trama di Sissi, miniserie con Dominique Devenport

La miniserie Sissi, ripercorre la vita di Elisabetta d'Austria-Ungheria. Ha inizio nel corso dell'adolescenza della donna, quando decide di rinunciare alla sua vita libera in Baviera, per sposare Francesco Giuseppe I d'Austria. Da lì, inizierà una quotidianità scandita dalle rigide regole di corte, da una suocera intransigente e da una libertà personale sempre più ristretta. Amata dai sudditi e osannata come la donna più bella d'Europa, vivrà profondi drammi personali, dalla malattia a gravi lutti.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

La serie Sissi è composta da sei episodi, che si articolano in tre puntate. Per guardare la serie tv, basterà sintonizzarsi il martedì sera, alle ore 21:25 su Canale5. Gli episodi saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Salvo cambi di programmazione, ecco quando andranno in onda le tre puntate di Sissi: