Sissi, anticipazioni terza e ultima puntata dell’11 gennaio: cosa succederà nel finale di stagione Le anticipazioni della terza e ultima puntata della serie Sissi. Il finale di stagione andrà in onda martedì 11 gennaio alle ore 21:25 su Canale5. Ecco cosa succederà tra Sissi e Franz. Attenzione spoiler.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza e ultima puntata della serie Sissi, in onda martedì 11 gennaio su Canale5, a partire dalle ore 21:25. Gli episodi 5 e 6, dunque, scandiscono il finale della prima stagione. Le anticipazioni svelano un susseguirsi di colpi di scena, talvolta anche estremamente dolorosi, per Sissi e Franz. Ecco cosa succederà nell'ultima puntata. Attenzione spoiler.

Sissi, anticipazioni ultima puntata

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Sissi. Gli ultimi due episodi, in onda martedì 11 gennaio. Episodio 5 – Franz riesce a beffare il destino e sopravvive all'attentato. Il Conte Grunne tenta subito di risalire al responsabile e scopre che è stato un ungherese a chiedere a un uomo di uccidere l'imperatore. La descrizione non lascia spazio a dubbi. Si tratta di Lajos. Fanny riceve dall'imperatrice la proposta di tornare a vivere a corte. Quando l'ex prostituta si rende conto che ormai Lajos ha le ore contate, corre da lui e gli dice che deve scappare subito. Franz è costretto a lasciare di nuovo da sola Sissi. È richiesta, infatti, la sua presenza in Lombardia dove le insurrezioni continuano a moltiplicarsi. L'imperatrice, intanto, presta servizio presso l'ospedale e si occupa dei feriti che tornano dal fronte. Apprende, così, che l'esercito austriaco sembra destinato alla sconfitta. Temendo che l'Ungheria possa intercettare questo momento di debolezza e pianificare una nuova insurrezione, Sissi raggiunge Franz e gli consegna una lettera da parte del Conte Andrassy. Franz, nonostante il consiglio della moglie, non vuole piegarsi a una trattativa con gli ungheresi e, una volta saputo della gravidanza di Sissi, la accusa di aspettare un figlio dal conte.

La morte di Sophie e l'impiccagione di Fanny

Episodio 6 – Franz, dopo avere ascoltato sua moglie, decide di fidarsi del suo intuito e insieme partono per l'Ungheria per tentare di rendere più distesi i rapporti. Lajos approfitta del viaggio di Franz, per tentare nuovamente di ucciderlo. Anche stavolta il suo piano fallisce. Al contrario, è Lajos ad essere ucciso da Andrassy. Quando il Conte Grunne ha modo di guardare in faccia l'attentatore, nota il ciondolo che aveva già visto al collo di Fanny. Capisce, dunque, che i due sono legati. Intanto, la vita di Sissi piomba nel dramma. La figlia Sophie si ammala e, in preda alla febbre alta, muore. L'imperatrice non riesce a reagire a questa tragedia. Disperata, trascorre le sue giornate completamente assorbita dal suo dolore. Per Fanny è giunta al fine. La donna viene condannata a morte. Sissi, quando apprende che è stata arrestata, la raggiunge in carcere. Tutto ciò che può fare, però, è un'ultima conversazione con lei prima che venga impiccata. Anche Franz, come Sissi, non sembra più voler combattere e si chiude nel silenzio.