Tutta colpa di Freud, la serie tv di Canale 5: cast, trama e puntata finale Tutta colpa di Freud è la serie televisiva ispirata all’omonimo film di Paolo Genovese. L’ultima delle quattro puntate andrà in onda questa sera su Canale 5, la trama racconta la vita di Francesco, psicoanalista milanese, che ha cresciuto da solo le sue tre figlie, ormai adulte. Nel cast ci sono Claudio Bisio, Max Tortora e Claudia Pandolfi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla trama, il cast e la puntata finale della serie tv.

A cura di Elisabetta Murina

Tutta colpa di Freud – La serie è tratta dall'omonimo film di Paolo Genovese. La serie tv, che ha preso il via mercoledì 1 dicembre, si conclude questa sera con la messa in onda su Canale 5 dell'ultima puntata della fiction. La trama, che si ispira al libro e al film, ruota intorno alla vita di Francesco, psicoanalista cinquantenne, che essendo separato dalla moglie ha cresciuto le sue tre figlie da solo. Per una serie di circostanze, le tre donne, ormai giovani adulte, sono state costrette a tornare a vivere con il padre, che ha dovuto fare i conti con questa nuova realtà. La serie televisiva, la cui prima stagione è già disponibile con tutti gli episodi da febbraio 2021 in streaming su Amazon Prime Video, è stata scritta da Paolo Genovese, Carlo Mazzotta e Chiara Laudani. Nel cast ci sono Claudio Bisio, nei panni di Francesco Tramelli, Max Tortora e Claudia Pandolfi.

Le anticipazioni della quarta ed ultima puntata di Tutta colpa di Freud, la serie

L'ultima puntata di Tutta colpa di Freud andrà in onda mercoledì 22 dicembre 2022. Stando alle anticipazioni, Claudio andrà da Emma per confessarle il suo amore non riuscendo più a nascondere quello che prova per lei. Nel frattempo, Sara continua le pratiche per la separazione finché non fa una scoperta che la lascia senza parole. Francesco decide di invitare a cena Anna, la sua psicoterapeuta, per dichiararle il suo amore e confidarle la sua scelta di abbandonare la terapia. Anche Chiara che inizialmente aveva deciso di rompere con Matteo perché sempre assente e troppo preso dal lavoro decide di dargli una seconda possibilità. Questa momentanea armonia viene interrotta da due eventi: un incidente e l'entrata in scena di un nuovo personaggio.

Il cast di Tutta colpa di Freud, gli attori e i personaggi della serie

Il cast della serie Tutta colpa di Freud non sarà lo stesso del film. I due progetti, però, hanno in comune Paolo Genovese, regista della pellicola e ideatore degli episodi insieme a Chiara Laudani e Carlo Mazzotta. Gli attori della serie sono per la maggior parte già noti al grande pubblico, come Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. Di seguito l'elenco completo:

Claudio Bisio interpreta Francesco Taramelli

Claudia Pandolfi interpreta Anna Cafini

Max Tortora interpreta Matteo De Tommasi

Caterina Shulha interpreta Sara Taramelli

Marta Gastini interpreta Marta Taramelli

Demetra Bellina interpreta Emma Taramelli

Luca Bizzarri interpreta Claudio Malesci

Lana Vladi interpreta Niki

Valerio Morigi interpreta Filippo

Luca Angeletti interpreta Ettore

Magdalena Grochowska interpreta Angelica

Stefania Rocca interpreta Chiara Leonardi

La trama della serie ispirata all'omonimo film di Paolo Genovese

Per Paolo Genovese, regista dell'omonimo film, la serie tv è stata un'occasione per approfondire le storie dei personaggi, come ha raccontato lui stesso in un'intervista a TV Sorrisi e canzoni: "Finito quello, ci eravamo detti che sarebbe stato bello avere a disposizione i tempi della serialità per raccontare più a fondo i personaggi e le loro storie. In mezzo ci sono altri progetti e altri film, ma quando tre anni fa Mediaset ha iniziato la ricerca di un family show, abbiamo proposto questa idea. Avendo il film alle spalle, entrare nella storia è stato molto più semplice". La storia della famiglia Taramelli inizia quando Francesco Taramelli, padre di Sara, Marta ed Emma, si torva a vivere da solo, come ha raccontato Claudio Bisio (che interpreta il personaggio) a TV Sorrisi e Canzoni: "Una figlia vive con il fidanzato, un’altra è pure fuori casa, la più piccola parte per studiare all’estero. Lui ha una crisi di panico, pensa di avere un infarto, va in ospedale e qui trova l’aiuto della psichiatra Claudia Pandolfi". Ad un certo punto, però, per una serie di circostanze tutte e tre le figlie tornano nella casa di famiglia. E così, Francesco si trova a fare i conti con una nuova realtà e tanti problemi da risolvere.

Max Tortora è Matteo De Tommasi in Tutta colpa di Freud – La serie

La prima puntata del 1 dicembre 2021: Francesco e le sue tre figlie

Nel primo episodio gli spettatori consoceranno la famiglia Taramelli. Francesco Taramaelli è uno psicanalista di professione e padre di tre figlie, Marta, Sara ed Emma. Quando sono tutti insieme sotto lo stesso tetto regna il caos e ognuno di loro ha problemi da gestire. Marta, dottoranda e amante del preside della sua facoltà, viene truffata e sfrattata. Sara sta per sposarsi ma, a un passo dal matrimonio, si invaghisce della wedding planner Niki. Emma è pronta a partire per Londra ma l'incontro con Claudio cambia i suoi piani. E anche lo stesso Francesco è colto da attacchi di panico, che lo distraggono dal suo lavoro ma lo mettono sulla strada della psichiatra Anna.

La seconda puntata dell'8 dicembre 2021: un matrimonio da ricordare

La seconda puntata di Tutta colpa di Freud – serie è andata in onda mercoledì 8 dicembre 2021. Francesco continua le sue sedute di terapia con Anna e durante una di queste viene alla luce il suo passato con l'ex moglie Angelica. Marta cerca di risollevarsi e superare la sua depressione: l'incontro con Riccardo sembra aiutarla in questa sua difficile impresa ma ben presto scoprirà che l'avvocato nasconde un segreto. Il matrimonio di Sara e Filippo si avvicina ed Emma è sempre impegnata ad organizzare l'addio al nubilato per la sorella. Il giorno delle nozze, Francesco si accorge di aver lasciato le fedi nello studio di Anna. La psichiatra accorgendosi dell'errore decide di recarsi alla cerimonia per consegnargliele. Oltre ad Anna, al matrimonio ci saranno altre due persone: Claudio e Riccardo. Un colpo di scena sconvolgerà la festa.

La terza e penultima puntata dell'15 dicembre 2021: Francesco si sta innamorando di Anna

La terza puntata di Tutta colpa di Freud – La serie è andata in onda mercoledì 15 dicembre 2021. Francesco sta vivendo un transfert, cioè nutre è attratto dalla sua psicoanalista Anna e nutre dei sentimenti nei suoi confronti. Anche Emma ha problemi di cuore: non vuole più nascondere cosa prova per Claudio e così lo bacia. Marta, supportata da Riccardo, decide di rivalersi su Ettore e ci riesce. Sara, nel frattempo, capisce che non può più lavorare a stretto contatto con Filippo e decide di lasciare il lavoro in albergo. Matteo e Chiara avranno un incontro ravvicinato.

Le location di Tutta colpa di Freud, dove è stata girata la serie

Tutta colpa di Freud-La serie è ambientata a Milano, a differenza del film che invece si svolge a Roma. Francesco Taramelli, infatti, è uno psicanalista milanese, mentre nella pellicola Marco Giallini è un romano doc. Tuttavia, alcune scene sono state girate anche a Roma.

Quante puntate sono e dove vederlo in streaming

Tutta colpa di Freud- La serie è divisa in otto episodi, ciascuno da 45 minuti, che andranno in onda a coppia in quattro prime serate su Canale 5. La prima puntata è andata in onda mercoledì 1 dicembre, mentre il finale di stagione dovrebbe andare in onda mercoledì 22 dicembre, salvo cambi di programmazione. Le puntate si possono vedere in streaming su Prime Video o in diretta streaming e in replica su Mediaset Play. Di seguito la programmazione completa: