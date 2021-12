Tutta colpa di Freud, quarta e ultima puntata del 22 dicembre: il finale di stagione Le anticipazioni dell’ultima puntata di Tutta colpa di Freud – La serie. Il finale di stagione della fiction con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi andrà in onda mercoledì 22 dicembre.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Tutta colpa di Freud, il quarto episodio andrà in onda mercoledì 22 dicembre alle ore 21:25 su Canale5. Giunge così al finale di stagione, la serie tv con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Max Tortora e Stefania Rocca. L'ultima puntata sarà ricca di colpi di scena. Ecco cosa succederà. Attenzione spoiler.

Tutta colpa di Freud, anticipazioni ultima puntata

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Tutta colpa di Freud – La serie, in onda mercoledì 22 dicembre alle ore 21:25 su Canale5. La vita dei Taramelli si fa sempre più ingarbugliata. Claudio, infatti, ormai non riesce più a nascondere i suoi sentimenti. Così, prende coraggio, si reca da Emma e le confessa di amarla. Riccardo, intanto, vive giorni inquieti. L'uomo sta facendo i conti con laceranti sensi di colpa. Ciò lo porta a mentire a Marta e così, si ritrova nei guai.

Colpo di scena nel finale: l'arrivo inaspettato e l'incidente

Nel quarto e ultimo episodio di Tutta colpa di Freud, Sara è alle prese con le pratiche per la separazione. Ma farà una scoperta che la lascerà spiazzata. Chiara è stanca del fatto che Matteo sia sempre così assente e assorbito dai suoi problemi. Per questo, decide di rompere con lui. Intanto, Francesco ha ormai la certezza di essere innamorato di Anna. Ora non gli resta che trovare il coraggio per dirglielo in faccia. È ormai chiaro per lui che deve interrompere la terapia, altrimenti Anna sarà sempre reticente nei suoi confronti. Poi, decide di fare il fatidico passo. Invita a cena la psichiatra e aspetta con ansia la risposta. Pian piano tutti i problemi di cuore sembrano trovare una soluzione e persino Matteo non ha più dissidi con Chiara. Quando tutto sembra aver preso la giusta direzione, i protagonisti dovranno fare i conti con due colpi di scena: l'arrivo di un personaggio inatteso e un incidente.