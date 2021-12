Doc 2, quando esce la seconda stagione della serie con Luca Argentero A partire dal 13 gennaio torna uno dei prodotti di maggiore successo delle ultime stagioni di Rai1. Doc 2 andrà in onda per 7 puntate, fino agli inizi di marzo.

A cura di Andrea Parrella

Tra i prodotti di fiction che più hanno sorpreso in queste ultime stagioni televisive, c'è sicuramente Doc – Nelle tue mani. Dopo l'exploit avvenuto in piena pandemia, il prodotto con protagonista Luca Argentero, è pronto a tornare per una seconda stagione nel 2022. La data ufficiale di partenza di Doc 2 è il 13 gennaio 2022, con l'ultima puntata prevista per giovedì 3 marzo.

In tutto sono 7 serate previste per la seconda stagione di Doc, visto che di mezzo c'è la settimana di Sanremo 2022, durante la quale la fiction ovviamente non andrà in onda in onda. I risultati della prima stagione sono stati esaltanti e Doc dovrà fare i conti proprio con queste precedente. Le punte di 8 milioni di telespettatori saranno difficilmente ripetibili, se si considera che il primo periodo di messa in onda della serie prodotta da Lux Vide era stato quello del lockdown di inizio 2020, con una quantità di pubblico potenziale molto più ampia. Non c'è dubbio, tuttavia, che Doc sia tra le fiction più attese di queste stagione televisiva.

Le anticipazioni di Doc 2

Non si conoscono ancora i dettagli della seconda stagione di Doc, ma inuna lunga intervista rilasciata a Fanpage.it dagli sceneggiatori Viola Rispoli e Francesco Arlanchera parso subito chiaro che la serie avrebbe implementato nel suo prosieguo anche il Covid: "È una serie medical ambientata a Milano nella contemporaneità. Facendo finta di niente, non saremmo stati rispettosi nei confronti dei medici, che questa serie in qualche modo celebra. Quindi sicuramente il Covid farà parte della seconda stagione. Ma Doc è stato amato perché ha offerto un punto di vista non disperato sull'esperienza della malattia, senza tuttavia negare il dolore. Ecco, nella seconda stagione racconteremo il Covid con una chiave di speranza, di rilancio. Sarà una nuova, grande ferita per tutti i medici e per tutto il reparto. Ma come ogni ferita, sarà un punto da cui ricominciare. Il Covid ci sarà, ma Doc non diventerà una serie sul Covid".

Il cast di Doc 2

Nella seconda stagione di Doc verrà interamente confermato il cast di Doc, con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Silvia Mazzieri, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Gianmarco Saurino, Marco Rossetti, Giusy Buscemi, Giovanni Scifoni, Alice Arcuri, Gaetano Bruno. A loro si aggiungeranno delle new entry come Giusy Buscemi, Alice Arcuri e Marco Rossetti.