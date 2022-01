La Sposa anticipazioni seconda puntata 23 gennaio: Maria è costretta ad allontanarsi da Italo Le anticipazioni della seconda puntata della fiction di Rai1 “La sposa”, in onda domenica 23 gennaio, con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da domenica 16 gennaio su Rai1 è andata in onda una nuova ed emozionante fiction di Rai1, La Sposa, con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi, diretti dal regista Giacomo Campiotti. La storia è ambientata nell'Italia degli Anni 60, tra la Calabria e il Veneto, e racconta di Maria una giovane donna costretta a sposarsi per procura per salvare i debiti della sua famiglia. Nella seconda puntata Maria si avvicina sempre di più a Italo, ma quest'ultimo per un periodo scompare. L'appuntamento è domenica 23 gennaio alle 21:30.

La Sposa anticipazioni seconda puntata domenica 23 gennaio

Stando alle anticipazioni della seconda puntata, viene portata a termine un'autopsia sul corpo di Giorgia che scagiona definitivamente Italo. Sollevato per l'accusa sventata, ma distrutto per la morte della donna, è pronto a compiere un gesto estremo. È Maria che riesce a fargli cambiare idea e i due si avvicinano incredibilmente. Il fratello di Giorgia, riapparso durante il suo funerale, aiuta Giulio a scoprire i raggiri di Vittorio, innescando così una vendetta immediata che si consuma in una lotta, a seguito della quale l'agricoltore è ridotto male, al punto da non riuscire a riprendere il suo lavoro. Intanto, poiché Italo è sparito, è Maria a dover gestire il casale, dimostrando grandi abilità che le fanno acquistare una luce diversa anche da parte dei braccianti che iniziano a rispettarla. In questo frangente anche il rapporto con il piccolo Paolino diventa più forte e il bambino riesce ad avvicinarsi anche allo zio, Vittorio. Una volta tornato Italo, tra lui e Maria nasce un sentimento vero.

Maria è costretta a lasciare il casale

Qualcosa, però, increspa l'equilibrio venutosi a creare nel casale: Maria riceve una telefonata che la riporta in Calabria, suo fratello Giuseppe ha il tifo. Accompagnandola alla corriera, Italo le dice di non tornare perché lui non potrà renderla una donna felice. Una volta tornata a casa Maria incontra il suo vecchio amore, Antonio, e apprende che grazie al suo aiuto suo fratello è riuscito a salvarsi, perché ricoverato velocemente in una clinica. Una volta guarito, Antonio offre a Giuseppe un lavoro, avendo ormai una posizione di prestigio nel settore edilizio. Intanto tra Maria e Antonio sembra essere riaffiorato un sentimento, ma lei continua a pensare alla vita lasciata al Nord, finché un giorno nel tornare a casa non trova Italo che è andato in Calabria per riconquistarla. I due sono davvero innamorati e, infatti, non desiderano altro che costruire una famiglia insieme. Intanto Vittorio si sente male ed è costretto ad andare in ospedale.