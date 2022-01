Amici 2021, anticipazioni puntata del 23 gennaio: Rea eliminata e Franco126 ospite Domenica 23 gennaio andrà in onda la diciassettesima puntata di Amici 2021. Ospiti in studio saranno Franco 126 e Gerry Scotti, mentre Rea dovrà lasciare la scuola a poco tempo dall’inizio del Serale.

A cura di Elisabetta Murina

La prossima puntata di Amici 2021 andrà in onda domenica 23 gennaio. La registrazione è già stata fatta e, stando alle anticipazioni diffuse da Quellochetuttivoglionosapere e Ilvicolodellenews, un'allieva dovrà lasciare la scuola di Maria De Filippi. Ospiti della puntata saranno il cantante Franco 126 e Gerry Scotti.

Gli ospiti della puntata del 23 gennaio di Amici

In studio, come ospiti della puntata, ci saranno il cantante Franco 126 e Gerry Scotti. Il noto conduttore tv sarà incaricato di stilare la classifica dei cantanti, che si esibiranno portando una canzone che hanno preparato durante la settimana. Di seguito i risultati, che vedono LDA al primo posto e REA all'ultimo:

LDA Crytical Sissi Alex Calma luigi Aisha Albe Rea

Rea è l'eliminata della puntata

Fanalino di coda della classifica di Gerry Scotti è stata Rea, che aveva ottenuto l'ultimo posto anche in quella stilata durante la settimana da un altro ospite d'eccezione, Pippo Baudo. Questi due risultati hanno portato alla sua eliminazione dalla scuola di Amici, voluta anche dal suo stesso coach Rudy Zerbi, a poco tempo dall'inizio del Serale.

Rea durante un’esibizione ad Amici 21

In studio arrivano le maglie del Serale

Manca sempre meno al Serale di Amici 2021, l'appuntamento dello show di Maria De Filippi che arriverà a decretare il vincitore di questa edizione. L'anno scorso a trionfare era stata la ballerina Giulia Stabile, che in finale aveva battuto il fidanzato Sangiovanni. Durante la puntata di domenica 23 gennaio, in studio arriveranno le maglie, che decreteranno quali allievi potranno accedere alla fase finale. Ogni cantante e ballerino dovrà affrontare delle sfide per dimostrare di meritarla e conquistarla. A sceglierli saranno i loro coach di danza e canto.