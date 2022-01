Incastrati 2 si farà, Netflix conferma la seconda stagione della serie con Ficarra e Picone Via social, Netflix ha ufficialmente annunciato che ci sarà la seconda stagione di Incastrati, la serie targata Netflix con Ficarra e Picone, uscita il 1 gennaio 2022.

A cura di Elisabetta Murina

La seconda stagione di Incastrati, la serie targata Netflix con Ficarra e Picone, ci sarà. Il finale aperto dell'ultimo episodio aveva già fatto pensare ai fan che ci sarebbe stata una continuazione della storia, e ora arriva la conferma ufficiale da parte della piattaforma streaming. Le avventure di Salvo Ficarra e Valentino Picone continueranno, anche se ancora non si ha una data di uscita.

L'annuncio di Netflix

Con i baffi e la loro inconfondibile comicità, Ficarra e Picone hanno dato la notizia tanto attesa dai fan: "Ci sarà una seconda stagione di Incastrati". I primi sei brevi episodi erano arrivati su Netflix il 1 gennaio 2022, riscuotendo in breve tempo un grande successo tra gli abbonati. Ora, a nemmeno un mese di distanza e dopo la curiosità degli appassionati, la piattaforma streaming conferma il ritorno dei due comici. E ad annunciarlo non potevano che essere loro, in prima persona, con un breve video condiviso su Twitter. Su Instagram, invece, Netflix ha pubblicato una foto dei due comici, che si danno simpaticamente un bacio sulla guancia, scrivendo: "Ci sentiamo come Ficarra che bacia Picone dopo aver scoperto che Incastrati tornerà per una seconda stagione"

Il finale aperto di Incastrati

Nella prima stagione di Incastrati, Ficarra e Picone rimangono loro malgrado coinvolti in un omicidio eccellente. Cercando di scoprire il colpevole, si mettono sempre più nei guai, finendo in un faccia a faccia con la mafia. Nell'ultimo episodio, i due hanno ripreso la loro quotidianità, dopo essere stati salvati dalla polizia. E quando pensano che il capo della cosca mafiosa, Padre Santissimo, non sia più un problema, ecco che la sua minaccia torna più incombente di prima. All'improvviso, Ficarra e Picone, alla guida del loro furgoncino, credono di aver ucciso e investito una persona. Scendono e scoprono che si tratta proprio di Padre Santissimo. Nella sequenza successiva poi sbuca all'improvviso Cosa Inutile, un membro della sua cosca, che punta una pistola contro i due. E tutto si interrompe.